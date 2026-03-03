Latvijas BMX braucēja Vineta Pētersone kļuvusi par precētu sievu — sportiste laulību noslēgusi ar kolumbiešu riteņbraucēju Migelu Kaliksto.
26 gadus vecās latvietes dzīvesbiedrs ir viens no perspektīvākajiem BMX sportistiem Kolumbijā. Par kāzām pāris paziņoja sociālajā medijā "Instagram", daloties ar fotomirkļiem no ceremonijas. Laulības notikušas Kolumbijā — Migela dzimtenē.
Abi saderinājās pagājušā gada augustā Cēsīs, no kurienes nāk Vineta. Toreiz pāris vēstīja, ka sāk jaunu posmu kopīgajā dzīvē.
Pētersone Latvijas sporta līdzjutējiem ir labi zināma — viņa pārstāvēja Latviju 2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, 2022. gadā sasniedza pasaules čempionāta pusfinālu Nantasā, bet 2023. gadā sacensībās ASV piedzīvoja atslēgas kaula lūzumu. Savukārt 2024. gada novembrī Dienvidāfrikā viņa izcīnīja bronzas medaļu BMX pasaules čempionātā "pump track" disciplīnā.
