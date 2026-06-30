Kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojums kultūras iestādēm turpmāk no publiskās telpas izslēgt krievu valodu var sarežģīt divu teātru darbību. Vai tā ir mērķtiecīga politika, vai vienkārši kļūdaina komunikācija? To devās noskaidrot 360 Ziņas.
Kultūras ministrijas mājas lapā lasāmajā ministra rīkojumā teikts, ka turpmāk krievu valoda nedrīkstēs būt ne kultūras iestāžu reklāmās, ne oficiālajās tīmekļvietnēs, ne to īstenotajos projektos, ne arī to rīkotos starptautiskos pasākumos. Ministrs to pamato ar nepieciešamību stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu: “Valstī ir Satversmes tiesas lēmums, kas skaidri pasaka par krievu valodas pašpietiekamību un latviešu valodas stiprināšanu. Otrs ir Krievijas “maigās varas” arvien lielāki centieni iekļūt un atgriezties radošajā pasaulē, sportā un tamlīdzīgi.”
Rīkojums galvenokārt attiecas uz diviem Latvijas teātriem – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri un Daugavpils teātri, jo tie abi veido iestudējumus krievu valodā. Šobrīd abu teātru mājas lapās informācija par repertuāru, biļetēm un aktieriem atrodama gan latviešu, gan krievu valodā.
Teātra kritiķe Zane Radzobe uzskata, ka šis paziņojums nav laba ziņa sabiedrībai: “Abi šie teātri salīdzinājumā ar visiem citiem Latvijas teātriem atrodas ļoti īpašā stāvoklī, tāpēc ka viņi runā ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem Latvijas kultūrtelpā neviens cits nerunā. Rūpes par latviešu valodas saglabāšanu ir absolūti svēta lieta, skaidrs, ka NA tas ir viens no centrālajiem jautājumiem, bet sabiedrībai kopumā tas drīzāk rosina liek domāt par apdraudējumu.”
Teātra kritiķe Zane Radzobe pievērš uzmanību vēl vienam Kultūras ministrijas paziņojumā lasāmajam formulējumam - “noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darbaoriģināls ir krievu valodā.” Tas vedina domāt, ka krievu valodā turpmāk varēs iestudēt tikai krievu autoru darbus, bet pasaules un arī latviešu dramaturgu veikumu Rīgas Krievu teātrī un Daugavpils teātrī iestudēt krievu valodā vairs nedrīkstēs.
Kritiķe brīdina – sekas var būt graujošas ne tikai teātriem, bet visai Latvijas kultūras nozarei: “Tad tas nozīmē – noņemt repertuāra izrādes. Droši vien, tas beidzas ar teātra slēgšanu.”
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka uz 360 Ziņu aicinājumu sniegt interviju atbildēja rakstiski: “Šobrīd man detalizētāk jāizanalizē minētā rīkojuma saturs, un jāsaprot, kā tas kopumā var vai nevar ietekmēt Čehova teātra pamatdarbību – valsts deleģēto uzdevumu izpildi. Kad šis darbs būs paveikts, tad arī taps publisks komentārs.”
Savukārt Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs Oļegs Šapošņikovs pēc tikšanās ar kultūras ministru 360 ziņām atbildēja: “Mēs nesaskatām, kā kultūras ministra rīkojums varētu kaut kādā veidā ietekmēt Daugavpils teātra darbu, skatītāju plūsmu vai Daugavpils teātra popularitāti.”
Iespējams, kultūras ministra rīkojums nav tālredzīgs politisks solis, bet tikai kļūdaina komunikācija. Atbildes uz citiem jautājumiem 360 Ziņas no kultūras ministra Naura Puntuļa nesaņēma.
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