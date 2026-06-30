Valsts policija saistībā ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību jau iepriekš sāktā kriminālprocesa ietvaros, liecina policijas publiskotā informācija.
Pirms policijas paziņojuma kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš sociālajos medijos rakstīja: "Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess.".
Strazdiņš iepriekš publiski bija informējis, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par kiberuzbrukumu LVM, un apgalvoja, ka uzbrucēji par uzņēmuma datu atšifrēšanu pieprasījuši vairāk nekā 600 000 eiro lielu izpirkuma maksu.
Policija pirmdien paziņoja, ka ir konstatējusi gadījumu, kad kāda persona patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par LVM pārstāvi un valsts institūciju vārdā bez pilnvarojuma veikusi darbības, tostarp sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un vedusi sarunas par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai.
Valsts policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Tāpat policija norāda, ka minētos apstākļus pašlaik vērtē jau iepriekš sāktā kriminālprocesa ietvaros, kas saistīts ar kiberuzbrukumu LVM infrastruktūrai.
"Neviena persona nav aizturēta," uzsvērusi policija.
Vēlāk, otrdien priekšpusdienā, izplatītajā paziņojumā policija atklāja, ka konkrētajai personai piemērots procesuālais statuss "persona, pret kuru sākts kriminālprocess". Persona tika uzaicināta uz policiju sniegt paskaidrojumu, ieradās labprātīgi un sadarbojās ar izmeklētājiem.
Izmeklēšanas gaitā veikta kratīšana un izņemta viena ierīce.
"Tā ir ierasta prakse, izmeklējot kriminālprocesu," teikts paziņojumā.
Tāpat policija precizēja, ka neizmeklē personas iepriekš publiskoto informāciju par kiberuzbrukumu, bet gan tās iespējamo patvarīgo rīcību, bez pilnvarojuma darbojoties valsts kapitālsabiedrības vārdā. Kriminālprocess papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 279. panta pirmās daļas par patvarību.
Vienlaikus policijas publiskotajā informācijā nav minēts neviens konkrēts vārds, kā arī netiek tieši apstiprināts, ka kriminālprocess būtu sākts tieši pret kādu konkrētu personu. Policija norāda vienīgi uz pārbaudes darbībām jau esoša kriminālprocesa ietvaros.
Jau ziņots, ka Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.
Tikmēr LVM pirmdien apliecināja, ka neviens nav vērsies pie uzņēmuma ar prasību maksāt izpirkuma maksu. Uzņēmums arī uzsvēra, ka pat šādas prasības gadījumā izpirkuma maksa netiktu maksāta.
Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums. Saistībā ar incidentu Valsts policija iepriekš sākusi kriminālprocesu, bet kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija "Cert.lv".
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