Francijas prezidents Emanuels Makrons uzskata, ka tā dēvētajā ASV miera plānā Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu ir elementi, ko vērts apspriest, taču uzsvēra, ka Kijivas kapitulācija nav pieļaujama.
"Mēs vēlamies mieru, bet ne mieru, kas būtībā ir kapitulācija, kas Ukrainu nostāda neiespējamā situācijā, kas dod Krievijai brīvu vaļu turpināt iet tālāk, tostarp uz citām Eiropas valstīm," otrdien pārraidītā intervijā radio RTL sacīja Makrons. Viņš piebilda, ka ASV plāns ir solis pareizajā virzienā ar elementiem, kas būtu jāapspriež un jāuzlabo.
"Tas, kas tiek celts galdā, rada mums priekšstatu par to, kas ir pieņemams krieviem,"
norādīja Francijas līderis, uzsverot, ka tikai un vienīgi ukraiņi ir tie, kas var piekrist plānā izklāstītajiem nosacījumiem.
"Neviens nevar pateikt ukraiņu vārdā, uz kādu piekāpšanos teritoriju ziņā viņi ir gatavi," uzsvēra Makrons, kuram šodien paredzēta videokonference ar Ukrainas galveno Eiropas sabiedroto līderiem, lai apspriestu ASV plānu.
ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
Nedēļas nogalē ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā ASV plāns tika uzlabots, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju.
Cita starpā plāns paredz arī izmantot Eiropā iesaldētos Krievijas aktīvus ASV vadītos projektos, lai atjaunotu Ukrainu pēc kara. Taču Makrons uzsvēra, ka eiropiešiem ir jāizlemj, ko darīt ar šiem līdzekļiem.
Vienlaikus Makrons norādīja, ka vienīgais patiešām neatbildētais jautājums ir, vai Krievija ir gatava ilgstošam mieram. "Mieram, kurā viņi pēc sešiem mēnešiem, astoņiem mēnešiem vai diviem gadiem atkal neiebruks Ukrainā," uzsvēra Francijas prezidents.
