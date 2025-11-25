Šveices farmācijas kompānija "Novartis" otrdien paziņoja, ka valstī līdz 2027. gada beigām plāno likvidēt 550 darbavietas, uzņēmumam modernizējot rūpnīcu, lai pārtrauktu ražot tabletes un kapsulas.
"Novartis" norāda, ka rūpnīcā Šteinā netālu no Bāzeles investēs 26 miljonus dolāru, lai koncentrētos uz sarežģītāku medikamentu ražošanu.
Tāpat uzņēmums plāno investēt 80 miljonus ASV dolāru citā rūpnīcā Šveicē, kurā līdz 2028. gadam tiks radītas aptuveni 80 darbavietas.
"Novartis" pērnā gada beigās pasaulē nodarbināja 78 310 cilvēkus, tai skaitā aptuveni 10 000 Šveicē.
