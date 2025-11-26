Latvijas premjere Evika Siliņa no 23. līdz 24. novembrim bija darba vizītē Vatikānā, kur pēc Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča ielūguma piedalījusies Latvijas nacionālajā svētceļojumā un tikusies ar Romas katoļu baznīcas vadību.
Pirmdien premjere piedalījusies dievkalpojumā kopā ar 200 latviešu svētceļniekiem Sv. Pētera bazilikā pie Pētera katedrales altāra. "Man bija liels gods gan kā svētceļniecei, gan kā valdības vadītājai tikties ar Viņa Svētību pāvestu Leonu XIV, pārstāvot Latviju šeit, Vatikānā. [..] Pāvestam bija patiess prieks redzēt, cik kuplā skaitā ticīgie no Latvijas devušies Nacionālajā svētceļojumā," pirmdien tviterī raksta premjere. Sociālajos tīklos gan daži ļaudis brīnās – kas tas par svētceļojumu, jo parasti svētceļojumā ticīgie taču dodas uz svētvietu kājām. Citi arī piebilst: "Ja jau svētceļniece, tad taču par savu naudu, ne valsts?" Un vēl: "Svētceļojums nav tūristu brauciens, bet gan ticības ceļš, kurā svarīgs ir samērā liels fizisks un garīgs ieguldījums."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu