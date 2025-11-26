Pēdējās dienās uz Latvijas ceļiem notikušas vairākas smagas avārijas, un traģiskais negadījums Latgalē, kurā gājis bojā septiņus gadus vecs bērns, iezīmē dramatisku robežu. Uz ceļiem bojāgājuši jau 104 cilvēki, tādējādi faktiski neizpildot ceļu satiksmes drošības plānā nospraustos mērķus, jo līdz gada beigām vēl atlikušas 37 dienas, vēsta 360TV Ziņas.
2024. gada satiksmes drošības plāns paredzēja, ka gada laikā Latvijā uz ceļiem būs 112 bojāgājuši cilvēki – ar šo skaitli arī gads noslēgts. Savukārt 2025. gada plānā bija paredzēts samazināt šo skaitli līdz 104 cilvēkiem. Diemžēl šis skaitlis jau ir sasniegts, un satiksmes eksperti pagaidām atturas spriest, vai izdosies sasniegt pagājušā gada statistikas rādītājus.
Nedēļas nogalē uz Latvijas ceļiem fiksēta virkne smagu negadījumu. Piektdienas pievakarē Kleistu ielā frontāli sadūries BMW un kravas auto, bet sestdienas rītā netālu no Liepājas avarējis auto vedējs.
Smagākie negadījumi notikuši svētdienas pēcpusdienā. Netālu no Tomes sadūries vieglais auto un traktors, pēc sadursmes slimnīcā nonācis traktora vadītājs. Gandrīz vienlaikus uz Rīgas – Siguldas šosejas grāvī iestūrējis kravas vilcējs ar milzu piekabi, kas uz labu laiku apgrūtināja satiksmi.
Savukārt Latgalē, Preiļu novada Aizkalnes pagastā, satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis septiņus gadus vecs bērns, un viena persona ir cietusi.
Jūlija Jurāne, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, apstiprināja, ka šajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas četras automašīnas: Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo un BMW. Valsts policijā sākts kriminālprocess, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.
Pēc neoficiālas informācijas zināms, ka bojāgājušais bērns un viņa māte cietusi sekundārajā negadījumā. Vispirms uz autoceļa sadūrušies trīs automobiļi, un ļoti iespējams, ka māte ar bērnu cietusi pēc tam, kad jau izkļuvuši no sasistā Volvo.
Oskars Irbītis, CSDD Smago ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanas eksperts, aicina autovadītājus ievērot piesardzību un nezaudēt uzmanību pat pēc avārijas: "Dotajā situācijā... [...] Izskatās traģiski! Diemžēl, negadījuma vietā pat pēc sadursmes ir jāsaglabā uzmanība, jo pastāv risks, ka citi transportlīdzekļi tevi var aizķert vai notriekt."
