Ministru prezidente Evika Siliņa no 23. līdz 24. novembrim uzturējās darba vizītē Vatikānā, lai pēc Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ielūguma piedalītos Latvijas Nacionālajā svētceļojumā un tiktos ar Romas katoļu baznīcas vadību.
Kā informē premjeres pārstāvji, E. Siliņa pirmdien Vatikānā aizvadījusi privātu audienci pie Viņa Svētības pāvesta Leona XIV. Tikšanās laikā pārrunāta drošības situācija Eiropā, atbalsts Ukrainai, Svētā Krēsla loma nelikumīgi deportēto ukraiņu bērnu atgriešanas procesā, kā arī Latvijas un Svētā Krēsla attiecību nozīme.
"Man bija liels gods gan kā svētceļniecei, gan kā valdības vadītājai tikties ar Viņa Svētību pāvestu Leonu XIV, pārstāvot Latviju šeit, Vatikānā," sacījusi Ministru prezidente. Privātajā audiencē viņa pasniegusi dāvanu no Latvijas – Nīcas–Bārtas tautastērpa etnogrāfisko vainagu un Džemmas Skulmes gleznas "Mantojums. II Dziesma" fotoreprodukciju. E. Siliņa pamatojusi, ka šī dāvana simboliski savijot kristietību ar latviešu tautas tradīcijām un atgādinot par Latvijas identitātes ceļu cauri vēsturei. "Padomju okupācijas laikā Latvija ļoti daudz zaudēja. Nebija ļauts brīvi pulcēties, izpaust ticību un mūsu kultūru. Dāvinot šo kroni, es jutu, ka varu droši teikt: Latvija ir atguvusi savu spēku, savu identitāti, ticību un latviešu valodu," teikusi E. Siliņa. Pāvestam esot bijis patiess prieks redzēt, cik kuplā skaitā ticīgie no Latvijas devušies Nacionālajā svētceļojumā.
Ministru prezidente tikusies arī ar Svētā Krēsla Valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu. "Latvija vēsturiski ir cieši saistīta ar kristietību. Jau viduslaikos mūsu zemi dēvēja par Terra Mariana jeb Marijas zemi, kas simbolizēja mūsu piederību kristīgajai Eiropai un ticību kā garīgu balstu dažādos laikos. Arī šodien mūs vieno ticība, cerība un miera centieni. Latvijai ir sarežģīti kaimiņi, un vēsture mūs bieži ir nostādījusi karu un pārmaiņu krustcelēs. Tāpēc mums vienmēr ir bijis jāaizsargā gan sava valsts, gan savu cilvēku drošība. Mūsu dialogs ar Svēto Krēslu ir īpaši nozīmīgs. Esam vienoti taisnīga miera centienos, atbalstot Ukrainu un vienlaikus stiprinot arī savas valsts drošību," pēc tikšanās teikusi E. Siliņa.
Publikācijā vietnē "Vatican News" Jānis Evertovskis vēl papildina Latvijas premjeres sacīto: "Tāpat kā katoļticīgie dodas uz šejieni, meklējot mieru, tāpat arī mēs Latvijā, šobrīd palīdzot Ukrainai, meklējam mieru. Tāpēc es domāju, ka arī politiskās sarunas, ko varam vest, lai panāktu cilvēkiem mierīgu dzīvi, vieno gan Latviju, gan Vatikānu." Evika Siliņa teikusi, ka viņas vizītes mērķis bija parādīt, ka "Latvijā ir ļoti jaudīga un nozīmīga kristiešu saime, kura grib mieru un spēj sadzīvot". "Lai gan Baznīca ir atdalīta no valsts, mēs strādājam kopā," Latvijas premjeres teikto citē "Vatican News". Latvijas valdības vadītāja novēlējusi, "lai mums nekad nezūd cerība, ticība un lai visam pāri ir mīlestība". "Evika Siliņa norādīja uz vienotības lielo nozīmi – arī ar tiem cilvēkiem, kuri domā atšķirīgi, – un uz to, cik svarīgi uzlūkot arī otru cilvēku ar mīlestības skatienu, jo tikai tādā veidā varēsim savā valstī sasniegt daudz vairāk, kā arī panākt mieru un nest šo miera vārdu pasaulē, tai skaitā Ukrainā, kur šobrīd notiek miera sarunas, kurās piedalās arī Latvija," raksta "Vatican News".
Kā vēsta premjeres preses pārstāvji, vizīte notika Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību simtgades kontekstā, kā arī laikā, kad visā pasaulē Romas katoļu baznīca atzīmē Jubilejas gadu "Cerības svētceļnieki". Šogad aprit arī 100 gadi kopš pirmā Latvijas Nacionālā svētceļojuma uz Romu.
Sv. Pētera bazilikā pie Pētera katedras altāra aizvadīts dievkalpojums latviešu valodā, kur Ministru prezidente piedalījusies kopā ar divsimt latviešu svētceļniekiem.
Pāvests savā uzrunā Latvijas svētceļniekiem novēlējis: "Kad jūs visi atgriezīsieties savā mīļajā dzimtenē, lūdzu, atcerieties, ka svētceļojums nebeidzas, bet tā sēklas ir jāiesakņo jūsu ikdienas māceklībā un jānes augļi jūsu dzīvē. Tādējādi baznīca Latvijā noteikti turpinās būt prieka un cerības avots visiem latviešiem."
