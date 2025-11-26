Austrālijas parlamenta augšpalāta – Senāts – sodījis senatori no galēji labējās partijas "One Nation" ("Viena nācija") Polīnu Hansoni, kura pirmdien uz sēdi jautājumā par musulmaņu tradicionālā apģērba nēsāšanu publiskās vietās Austrālijā ieradās tērpusies daļai islāmticīgo sieviešu raksturīgajā burkā (attēlā).
Burka pilnībā apsedz sievietes ķermeņi, bet sejas daļu aizklāj ar auduma sietiņu. Hansone un viņas vadītā partija uzstājas par imigrācijas ierobežošanu un seju aizklājošu musulmaņu tērpu nēsāšanas aizliegumu publiskās vietās. Likumdevēji tomēr uzskatīja, ka ar savu akciju viņa metusi izaicinājumu un aizvainojusi ap miljonu Austrālijas musulmaņu, tāpēc sodāma ar aizliegumu apmeklēt septiņas Senāta sēdes pēc kārtas. "Ja jūs ienākat motobraucēja ķiverē bankā vai kādā citā vietā, kur jums to liek noņemt, tad ar ko tā atšķiras no burkas?" reportieriem skaidrojusi Hansone.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
