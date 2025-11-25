Vašingtona un Kijiva ir panākušas vienošanos par svarīgākajiem punktiem tā dēvētajā ASV miera plānā Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, otrdien paziņojis Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs.
"Mūsu delegācija panāca vienotu izpratni par Ženēvā apspriestā nolīguma pamata noteikumiem," paziņoja Umerovs, kurš agrāk bija Ukrainas aizsardzības ministrs, bet tagad ir Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs.
"Mēs tagad paļaujamies uz mūsu Eiropas partneru atbalstu turpmākajos soļos," sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Umerovs, piebilstot, ka Ukraina vēlētos vistuvākajā piemērotajā laikā novembrī organizēt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīti ASV, lai pabeigtu pēdējos soļus un panāktu vienošanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
ASV mediji vēsta, ka augsta ranga ASV amatpersonas šodien Abū Dabī tiekas ar Krievijas pārstāvjiem.
ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
Nedēļas nogalē ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā ASV plāns tika uzlabots, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču Kremlis pirmdien paziņoja, ka Krievija nepieņems Eiropas prasītos labojumus.
Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 464 droniem un 22 raķetēm
Krievija naktī uz otrdienu uzbruka Ukrainai ar 464 droniem un 22 raķetēm, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
438 droni tika notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem. Tika neitralizētas arī 14 raķetes.
Krievija uzbruka ar četrām hiperskaņas raķetēm H-47M2 "Kinžal", septiņām spārnotajām raķetēm "Iskander"-K, astoņām raķetēm "Kalibr" un trim ballistiskajām raķetēm "Iskander-M".
No 464 droniem aptuveni 260 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Ukrainai izdevās neitralizēt vienu H-47M2 "Kinžal", piecas "Iskander"-K, piecas "Kalibr" un visas trīs "Iskander-M" raķetes.
Raķešu un 26 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi fiksēti 15 vietās, un vēl 12 vietās nogāzušās atlūzas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
