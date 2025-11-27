Marats Kasems neapšaubāmi ir pretrunīgi vērtējama personība, pret kura sacīto ir pamats izturēties ar zināmu piesardzību. Izglītības sistēmas gauso pārmaiņu laikā no 1996. līdz 2008. gadam viņš mācījās toreizējā Salaspils krievu (oficiāli saukta – mazākumtautību) vidusskolā, kas tagad ir pamatskola.
Pēc tās absolvēšanas izmēģinājis studijas vairākās Latvijas augstskolās, bet tad nolēmis izmantot Krievijas vēstniecības piedāvāto iespēju bez maksas studēt politoloģiju Krievijas Tautu draudzības universitātē Maskavā. Vēlāk Kasems kalpoja Kremļa propagandas medijā "Sputnik Lietuva" par galveno redaktoru (2017–2022). Latvijā viņš saņēma sodu par to, ka personisku apsvērumu un mantkārīgu tieksmju nolūkā sniedza intelektuālu un fizisku atbalstu Krievijai. Viņš vainu atzina un nodarīto nožēlojis. Izskatās, ka tagad bijušais Maskavas propagandists darbojas pretējā frontē kā šīs jomas pētnieks. "Protams, es nožēloju, ka strādāju "Sputnik", taču tieši tur iegūtās zināšanas man palīdz maksimāli efektīvi pretoties šai infekcijai un stāstīt par to sabiedrībai," viņš teic intervijā "Latvijas Avīzei". Ar M. Kasemu runājam par krievu skolu reformu un tās rezultātiem.
Piecus gadus bijāt daļa no Kremļa propagandas mašinērijas, ieņemot tajā nozīmīgu pozīciju. Vai šāda karjeras ceļa izvēli saistāt arī ar vērtībām, kādas tolaik tika kultivētas Salaspils 2. vidusskolā?
M. Kasems: Manu izvēli noteikti ietekmēja arī atmosfēra, kas valdīja skolā. Starp citu, mūsu skolā mācījās divi propagandisti, kuri vēlāk ieņēma augstus amatus Maskavā. Andrejs Starikovs mācījās divas klases zemāk par mani un joprojām vada propagandas resursu "Baltnews", kas ietilpst vienā holdingā ar "Sputnik" redakcijām.
Par kādām vērtībām skolā gan var runāt, ja 9. maijā mēs ar visu klasi devāmies uzkopt Salaspils memoriālu, kur apglabāti Sarkanās armijas karavīri? Un tas viss notika jau 21. gadsimtā. Tagad tas izraisītu lielu skandālu, bet toreiz tas bija normāli. Tā bija parasta mācību diena, bet mēs tā vietā, lai apmeklētu stundas, devāmies uz padomju karavīru kapiem, lai tos sakoptu. Atteikties nebija iespējams, vienīgā iespēja bija pēkšņi saslimt.
Kā jūs domājat, vai šajā ziņā situācija skolās ir būtiski mainījusies?
Protams, daži aspekti ir mainījušies uz labo pusi. Taču pēdējās ziņas no manas skolas liecina, ka slavenās "krievu pasaules" tradīcijas no turienes nav pazudušas. Ir pagājuši gandrīz divdesmit gadi, kopš es to pabeidzu, bet vecās problēmas joprojām ir aktuālas. Es runāju par šā gada pavasara notikumu, kad Salaspils pamatskolas audzēkņi publicēja video, kurā izrādīta necieņa pret latviešu valodu.
Kāda attieksme pret latviešu valodu un motivācija to apgūt šajā skolā valdīja jūsu laikā?
Skolēniem nebija motivācijas mācīties latviešu valodu. Mājās visi runāja krieviski, arī veikalos Salaspilī apkalpoja krieviski, no rīta līdz vakaram skatījāmies Krievijas televīzijas kanālus, skolā dzirdējām un redzējām tikai krievu valodu, ieskaitot, piemēram, stundu sarakstu. Un, ja braucām uz diskotēku Rīgā, tur situācija bija līdzīga. Mēs dzīvojām savā burbulī, bet latvieši Salaspilī – savā.
Apziņa, ka šī valoda patiesībā ir valsts valoda, radās tikai pēc 2004. gada reformas. Līdz tam visiem šķita, ka Latvijā ir divvalodība. Pat divas vidusskolas – latviešu un krievu – atradās viena no otras aptuveni simt metru attālumā. Bija arī kautiņi uz etniskā pamata, bet tad abu skolu direktori vienojās ieviest atšķirīgus starpbrīžu laikus, lai izslēgtu kontaktu starp pusaudžiem. Kāda gan varēja būt attieksme pret latviešu valodu šādos apstākļos?