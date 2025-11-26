Rīgā izstrādāta jauna pašvaldības dzīvokļu īres maksas kārtība, kas paredz no nākamā gada maija pašvaldībai sākt iekasēt maksu par savu dzīvokļu īri, kas līdz šim netika darīts.
Pašvaldība izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus, kas regulēs pašvaldības dzīvokļu īres maksas kārtību, ziņo Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Kā norādīts saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, vidēji maksājums par īri atkarībā no dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības un platības plānots no 15 līdz 85 eiro mēnesī.
Kā skaidro pašvaldībā, līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota. Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treija (NA) skaidroja, ka šī situācija ir veidojusies vēsturiski, īres maksa nav tikusi iekasēta un iepriekšējo sasaukumu deputātiem trūcis "drosmes to atrisināt".
Neiekasējot īres maksu, pašvaldība neiegūst līdzekļus, par kuriem remontēt tai piederošos dzīvokļus, un tie pamazām tiek laisti postā, izmaiņas pamato Treija. "Pašvaldībai šis ir bijis liels finansiāls slogs, un bieži vien nepamatots slogs," sprieda politiķe.
Turklāt, ja sākotnēji daļai dzīvokļu īrnieku ir ticis vērtēts, vai tai ir mazturīgas personas statuss, lai atbrīvotu no īres maksas, tad, pagarinot dzīvokļu īres līgumus, tas nav atkārtoti vērtēts. Atšķirībā no citām pašvaldībām, Rīgas pašvaldība personām, kas zaudējušas mazturīgā statusu, nav atņēmusi piešķirtās dzīves telpas un to nedarīs arī turpmāk, klāsta politiķe.
Noteikumu projekts paredz, ka sociālo dzīvojamo telpu īrniekiem īres maksa netiks piemērota un vienlaikus tiks piemērots 50% atbalsts maksājumiem par siltumenerģiju apkurei.
Savukārt par pārējo pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu izmantošanu no 2026. gada maija tiks aprēķināta īres maksa 2,5% apmērā no īpašuma universālās kadastrālās vērtības gadā.
Pašvaldības īpašumā ir 6300 dzīvokļu, kuri tiek izīrēti palīdzības sniegšanas ietvaros dzīvokļa jautājuma risināšanai, kā arī 3500 dzīvokļu, kuru īrniekiem ir bijis iespējams tos iegūt īpašumā, jo vēsturiski tie nav izīrēti palīdzības sniegšanas ietvaros.
Maznodrošinātām personām, kas īrē pašvaldības dzīvokli palīdzības sniegšanas ietvaros, īres maksai tiks noteikts 30% samazinājums, bet ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, bērnu ar invaliditāti vai kurā ir persona ar invaliditāti kopš bērnības, īres maksai paredzēts 50% samazinājums.
Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2026. gada maiju, kad būs beigusies apkures sezona.
Saistošo noteikumu projekts "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu" nodots sabiedriskajai apspriešanai, un iedzīvotāji savus viedokļus var paust līdz 8. decembrim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu