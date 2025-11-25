No nākamā gada vairs neiznāks trīs izdevniecības “Žurnāls Santa” žurnāli — “Mans Mazais”, “Pūcīte” un “Ievas virtuve”, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Tuvāko nedēļu laikā pie lasītājiem nonāks pēdējie šo izdevumu numuri.
Lēmums esot pieņemts ekonomisku iemeslu dēļ — interneta saturs un video pamācības būtiski samazinājušas žurnālu auditoriju.
"Tos pērk un abonē vismazāk," norādījis izpilddirektors Konstantīns Kuzikovs.
"Mans Mazais" tika izdots kopš 1994. gada, un tā galvenā redaktore Ērika Bērziņa atzīst, ka līdz ar slēgšanu noslēdzas vesela ēra. LTV uzrunātās jaunās māmiņas atzīst, ka padomus bērnu audzināšanai šodien galvenokārt meklē internetā.
"Kāpēc maksāt, ja var atrast internetā," saka kāda māmiņa.
Plašāk skaties sižetā:
