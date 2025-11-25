Par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem Tukuma novadā apcietināts kāds fizikas skolotājs, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Aizturēšana notikusi pagājušajā nedēļā, apstiprināja Valsts policijā. Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta 4. daļas par seksuālo vardarbību, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
Vīrietis pašlaik ir apcietināts.
Mācību iestādes direktors aģentūrai LETA skaidroja, ka par notikušo policijai ziņojuši vecāki. Viņš neatklāja, cik upuru varētu būt pedofilam, jo nedrīkst to izpaust. Arī policija plašākus komentārus par krimināllietu nesniedz.
Pašlaik skola meklē psihologu, kas sniegs atbalstu 1.-9. klašu skolēniem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu