Laikā, kad viedtālrunis ir gandrīz katrā kabatā, ir tikai loģiski to likt lietā, lai ātri informētu iedzīvotājus situācijās, kas prasa tūlītēju rīcību dzīvības un veselības glābšanai.
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Latvijā sākusi darboties šūnu apraide, kuras galvenā priekšrocība ir tās lielais potenciāls aizsniegt visus iedzīvotājus jebkurā Latvijas vietā, ja vien pa rokai ir ieslēgts viedtālrunis ar atjauninātu programmatūru. Taču ne mazāk svarīga būs pašu iedzīvotāju iesaiste, gan rūpējoties par savas viedierīces gatavību darbam, gan atbilstoši reaģējot uz saņemtajiem paziņojumiem.
Ceļš uz šūnu apraides ieviešanu Latvijā sākās jau pirms vairākiem gadiem. Agrīnā brīdināšana vienmēr ir bijis svarīgs civilās aizsardzības rīks, kura aktualitāti vēl vairāk ir saasinājusi šābrīža ģeopolitiskā spriedze. Dabas stihijas, ārkārtas situācijas, avārijas, arī pazuduši bērni – visos šajos gadījumos ik minūtei var būt izšķiroša nozīme, tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk informēt iedzīvotājus apdraudētajās teritorijās. Ir liels gandarījums, ka intensīvā darbā un ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, mobilo sakaru operatoriem un citiem partneriem nepilna gada laikā esam ieviesuši šūnu apraides risinājumu.
Tas ir izplatīts iedzīvotāju informēšanas rīks arī citās Eiropas valstīs, ASV un citviet pasaulē: mobilo sakaru tornis nosūta vienu paziņojumu pilnīgi visiem viedtālruņiem, kas atrodas tā raidītā signāla zonā. Mūsu kaimiņvalstis izmanto atšķirīgas pieejas: Lietuva – šūnu apraidi, savukārt Igaunijā darbojas t. s. "location based" SMS sistēma, kas nosūta ziņu uz konkrētu tālruņa numuru SMS formātā. Igauņi nupat no tā ir nolēmuši atteikties un pāriet uz šūnu apraidi.
Šūnu apraide nav jauna tehnoloģija, pasaulē tā ir apritē jau gadus piecpadsmit, un arī Latvijā pētījumi par mūsu situācijai piemērotāko agrīnās brīdināšanas sistēmu sākušies pirms vairākiem gadiem. Reizēm tas, kas ir drusku apbružāts, ir labāks par pilnīgi jaunu, – arī šajā gadījumā. Tā kā šūnu apraide pasaulei ir pieejama jau ilgāku laiku, mobilo sakaru infrastruktūra un pēdējos 5–10 gados ražotie viedtālruņi to saprot un atpazīst, kas savukārt nozīmē, ka šim risinājumam ir daudz lielāks potenciāls veiksmīgi funkcionēt nekā pilnīgi jaunai tehnoloģijai, kas darbojas testa režīmā un kurai vairums ierīču "netiek līdzi". Turklāt
paziņojuma saņēmējam nekas nav jāinstalē un nav jāveic nekādas citas darbības – jaunāko modeļu viedtālruņos šūnu apraides funkcionalitāte ir iestatīta automātiski, un ar lielu varbūtību arī par pieciem gadiem vecāki viedtālruņi šūnu apraides paziņojumus saņems,
– kamēr vien ražotājs tiem nodrošinās programmatūras atjauninājumus.
Mobilo sakaru infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai pārklātu teju visu Latvijas teritoriju. Neatkarīgi no tā, kāda operatora klients ir konkrētais viedtālruņa lietotājs, pietiek ar vienu mobilo sakaru torni ierīces tuvumā, lai saņemtu šūnu apraides paziņojumus. Ja ne katram iedzīvotājam, tad, visticamāk, katrai mājsaimniecībai ir vismaz viena viedierīce, kas spēj saņemt šūnu apraides paziņojumus. Varētu teikt, ka šūnu apraides pārklājums ir visu operatoru pārklājumu summa. Tas nav vienīgais agrīnās brīdināšanas ekosistēmas rīks, bet jaudīgākais un mūsdienīgākais gan.
Starp citu, ja ražotājs tā ir paredzējis, šūnu apraides paziņojumus var saņemt arī citas viedierīces, ne tikai viedtālruņi. Ir dzirdēts pat par kafijas automātiem, kas pārraida šūnu apraides paziņojumus. Tomēr pilnībā garantēt paziņojuma saņemšanu nevar neviens dienests, jo tas lielā mērā būs atkarīgs no pašu iedzīvotāju iesaistes.
Pirmkārt, no tā, kādu viedtālruni cilvēks ir izvēlējies. Ja tā ir kāda eksotiska ražotāja ierīce, kas sākotnēji nav paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā un neatbalsta šūnu apraides funkcionalitātes, iespējams, šūnu apraides paziņojumi netiks piegādāti. Tas pats sakāms par ierīcēm, kas labi sen nav piedzīvojušas programmatūras atjauninājumus. Tie tomēr ik pa laikam ir jāveic – arī vispārējās drošības vārdā.
Otrkārt, tehnoloģiski šūnu apraide ir salīdzināma ar radio apraidi – atbildīgie dienesti var redzēt, kurš tornis jeb šūna nosūta paziņojumu, bet ne to, kurš aparāts ziņu saņem vai nesaņem. Tāpēc tiešas atgriezeniskās saites nebūs un, līdzīgi kā datus par to, cik daudz cilvēku klausās radio vai skatās televizoru, ziņas par to, cik daudzus iedzīvotājus sasniedz šūnu apraides paziņojumi, varēsim iegūt tikai statistikas aptauju veidā. Labā ziņa – lietotājiem nav pamata bažīties, ka šajā datu aizsardzības laikmetā tehnoloģijas varētu pārkāpt viņu privātumu. Saņemot signālu no mobilo sakaru torņa, viedtālrunis parāda ziņojumu lietotājam, taču nekādus datus atpakaļ nesūta.
Tas, cik efektīvi šūnu apraide palīdzēs informēt iedzīvotājus, būs atkarīgs ne vien no mobilo sakaru torņu darbības, bet arī no tā, cik atsaucīgi ražotāju sūtītajiem programmatūras atjauninājumiem būs tālruņu lietotāji un kādus viedtālruņus izvēlēsies. Tos iedzīvotājus, kuriem nav iespējas lietot mūsdienīgus viedtālruņus vai kuri viedierīces nelieto principā, joprojām informēs citi agrīnās brīdināšanas rīki – trauksmes sirēnas, 112 tīmekļvietne un mobilā lietotne, sabiedriskie mediji. Tomēr šī ir arī iespēja veidot ciešāku un saliedētāku sabiedrību, vairāk rūpējoties par saviem līdzcilvēkiem un pārliecinoties, ka svarīgus paziņojumus ir saņēmuši arī tie iedzīvotāji, kuri ar viedierīcēm ir uz "jūs".
Galu galā nozīme būs arī tam, cik lielā mērā iedzīvotāji ņems vērā šūnu apraides paziņojumos iekļautos aicinājumus rīkoties. Ja cilvēku informē par strauji kāpjošu ūdens līmeni vai spēcīgu vētru, bet viņš izvēlas to ignorēt un neko nedarīt savas drošības vārdā, tā jau ir katra paša atbildība. Man tomēr gribētos ticēt, ka Latvijas iedzīvotāji ir gana apdomīgi un apzinās – šādus paziņojumus neviens nesūtīs tāpat vien, aiz gara laika. Saņemot šūnu apraides paziņojumu, jāsaprot, ka rekomendētā rīcība var glābt veselību un dzīvību.
Agrīnās brīdināšanas rīki veido ekosistēmu, kurā dažādi risinājumi viens otru papildina – kā puzle, kurā svarīgs ir katrs gabaliņš. Šūnu apraide ir tas gabaliņš, bez kura attēlu nav iespējams pabeigt, tomēr attēlu saliek cilvēks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu