Pludmales volejbola zelta meiteņu Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas triumfs pasaules čempionātā reizē ir gan pārsteigums, gan arī likumsakarība.
Pārsteidza tas, cik viņas pārliecinoši un dominējoši tika pie titula, vienīgo setu astoņos mačos zaudējot tikai finālspēlē. No otras puses, pretim zelta medaļām viņas soļojušas ļoti mērķtiecīgi un pacietīgi, jau gadus četrus esot dāmu pludmales volejbola elitē.
Kad Anastasijai Samoilovai jautāju, kam viņa ir pateicīga par šo zelta medaļu, viņas nosauktais cilvēku saraksts bija ļoti garš. Cita starpā Anastasija pateicās arī visai Latvijas pludmales volejbola saimei, uzsverot, ka tas ir arī viņu nopelns, jo ikviens padoms, ikviena sparingspēle sagatavošanās posmā lipināja kopā šo triumfa brīdi. Šo zelta medaļu neliela daļiņa pienākas arī tiem entuziastiem, kuri 90. gados Jūrmalas smiltīs vairāk sava prieka pēc azartiski nodevās volejbola spēlei. No turienes dzen saknes mūspusē šobrīd gana populārā un demokrātiskā nodarbe, par ko var uzskatīt pludmales volejbolu. Profesionālā līmenī pirmie logu uz starptautisko arēnu starmešiem cirta Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Samoilovs, dāmām tās bija Inguna Minusa un Inese Jursone, kuras, starp citu, izcīnīja arī Latvijai pirmo lielo panākumu, uzvarot 2009. gada Eiropas čempionātā. Pludmales volejbolu nākamajā līmenī Latvijā pacēla Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa 2012. gada Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļa. Graudiņa un Samoilova ir tam sekojošā pludmales volejbola buma produkts, jo tolaik bumbu brīvā dabā dauzīja daudzviet Latvijā, un skaidrs, ka masveidībā izkristalizējās arī nākamie kristāliņi, kurus gan līdz pilnībai ilgi un mērķtiecīgi vajadzēja slīpēt. Ne velti pasaules čempiones savulaik izgājušas pamatīgu skolu un arī treneru maiņu – Aigars Birzulis, Genādijs Samoilovs, Damjens Vojtasiks, katrs savā veidā, bet pielika roku dueta evolūcijā. Puzle kopā likta pa gabaliņam, un tagad laukums ir spāņu trenera Daniela Vuda pārziņā, ar kuru pirmais sadarbības gads noslēdzies perfekti. Latvijas dueta stiprā klints ir viņu komanda, kurā svarīga loma ir katram akmentiņam. Arī Latvijā labākajam sporta menedžerim Edgaram Buļam, kurš saviem klientiem spēj sarūpēt stabilu atbalstu sponsoru aprindās.
Abas volejbolistes intervijās neslēpj, ka viņām Adelaidā palīdzējusi arī sportiskā veiksme, sīkās lietiņas, kas šoreiz bijušas viņu pusē. Veiksme sportā ne tikai ir jānopelna, bet arī jāmāk izmantot. Kā Tīna, tā Anastasija ir ļoti mērķtiecīgas jaunas un gudras sievietes, abas ieguvušas augstāko izglītību, Graudiņa studēja ASV, pirms šīs sezonas trīs mēnešus stažējās Latvijas pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, savukārt Samoilova tepat Latvijā ieguvusi maģistra grādu.
No viņām izstaro pozitīvisms un enerģija, kuru ikdienā mums daudziem tik ļoti pietrūkst.
Tie, kuri uzskata, ka pludmales volejbols tāds nišas sporta veids vien ir, maldās. Šobrīd pasaules rangā dāmām ir krietni pāri 1000 duetiem. Kāds iebildīs, ka ranga punktus piešķir arī sētas mačos, tomēr tas liecina, ka šī sporta veida popularitāte pasaulē ir visaptveroša, tāpēc tikt elites līmenī ir sarežģīti, konkurence patiešām liela (Graudiņa/Samoilova pasaules rangā cita starpā ir ceturtās). Arī nauda pludmales volejbolā apgrozās pienācīga. Protams, tas nav profesionālais teniss, nerunājot par augstākā līmeņa komandu sporta veidiem, taču labākajiem noteikti pietiek ne tikai maizei ar sviestu, bet arī kam virsū liekamam. Piemēram, pasaules čempionātā katrā dzimumā tiek sadalīts pusmiljons ASV dolāru, no kuriem 60 000 tika čempioniem. Arī profesionālajā tūrē augstākā jeb Elites līmeņa turnīros finansiālais segums pārtrumpo daudzus citus sporta veidus. Cita lieta, ka pludmales volejbols bieži vien tiek spēlēts Eiropai ģeogrāfiskā ziņā tālās vietās, kas prasa papildu resursus nokļūšanai līdz tām.
Latvijai kopš neatkarības atgūšanas nav nemaz tik daudz pasaules čempionu olimpiskajos sporta veidos. Romāns Vainšteins, Māris Štrombergs, protams, Martins Dukurs ar saviem sešiem tituliem, bobslejista Oskara Melbārža četrinieks, Viktors Ščerbatihs, kamaniņnieki Mārtiņš Bots un Roberts Plūme. Nu šim pulciņam pievienojušās arī pirmās dāmas, tāpēc Tīnas un Anastasijas triumfa brīdis ir jāizbauda, klusībā cerot, ka pēc trim gadiem olimpiskajā Losandželosā viņas atkal mūs visus patīkami pārsteigs.
