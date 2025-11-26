Mirušo piemiņas dienā 23. novembrī kapos redzēju tik daudzas sirdi sildošas svecītes. Un mudināja mani aizdomāties par kapu kultūras tik būtisko lomu latviešu identitātē, kaut citkārt mūsdienās ir novērojama vienaldzība un pat bezatbildība pret latviskajām tradīcijām.
Jā, latviešu kapu kultūrai ir arī ēnas puses, jo mirušos mēdzam pielūgt vairāk nekā dzīvos, atmiņās dzīvojam vairāk nekā šodienā, par rītdienu nemaz nerunājot, bet sēru un piemiņas dienas mums ir vairāk nozīmīgas nekā svētku dienas.
Taču kapu kopšanas un mirušo pieminēšanas tradīcijas ir daļa no tā, kas mūs atšķir no citām tautām, arī no lietuviešiem un igauņiem, ne tikai krieviem, kaut citkārt mēs savu identitāti veidojam nevis ar savējā izcelšanu, bet pretnostatījumu, ka neesam tādi kā krievi...
Esmu bijis arī ebreju kapos ar tik daudzām marmora plāksnēm, bijis Krievijā ar daudz metāla nožogojumiem, bijis ASV ar plāksnēm vai krustiem klajos laukos. Pat Lietuvā kapi izskatās citādi. Latvijā kapsētas kopj kā dārzus un var uzskatīt par savdabīgiem parkiem.
Tuvojoties vecumdienām par kapu kultūru interese vairojas pat tiem, kas iepriekš bija tik skeptiski, piedāvājot sevi kremēt un izkaisīt, arī tāpēc, ka iztēlojas nesakoptu savu kapu kopiņu, paļāvība, ka paša bērni un mazbērni to uzskatīs par apgrūtinājumu, tāpat kā tagad pašus mēdz apgrūtināt savu tuvinieku kapi…
Aizgājēju pieminēšana, lai cik tas nebūtu pretrunīgi, mudina dzīvos vairāk domāt par rītdienu, iztēlojoties uzrakstu uz sava kapa, iztēlojoties, kas un kā to pieminēs un apkops. Tad mudina domāt par labiem darbiem, par tiem, kurus vēl gribētos paspēt. Latviešu kapu kultūra ir kā ietvars, kas ilgus gadus ir satuvinājis ģimenes un saimes, identificējis latviešus.
Un ja brīvdomības un globalizācijas apstākļos neatkarīgajā Latvijā dzimusī paaudze sevi mazāk asociē ar latviskām tradīcijām, pat Jāņu svinēšana kopā ar saimi pie ugunskura tiek aizvietota ar parastu ballīti, tad likumsakarīgi, ka šīs paaudze nevar būt latvisko tradīciju vēstneši un attīstītāji. Tad latviešu sabiedrībai, domājot par pašsaglabāšanos, ir jāspēj pašorganizēties, atrodot veidu savu tradīciju apzināšanai, izkopšanai un pārnesei nākamām paaudzēm.
Kultūras ministrijas paspārnē ir tik daudz budžeta līdzekļu notērēts sabiedrības integrācija, kultūrai un mediju atbalstam, taču latviešu identitāte, tai skaitā kapu kultūra, ir atstāta bezatbildīgā pašplūsmā. Par to nemāca skolās, nav grāmatas, filmas un raidījumi. Jaunieši vairāk zina par Helovīna, Neatkarības, Pateicības vai Valentīna dienas tradīcijām citās valstīs.
Kultūra nav tikai muzeji, gleznas, skulptūras, mūzika, grāmatas, filmas un izrādes.
Kultūra ir tas, ko un kā mēs ikdienā rīkojamies, tai skaitā sasveicinoties, atvadoties, godinot sievietes un vecākus cilvēkus, svinot svētkus, tai skaitā kapos.
Ja man būtu iespēja darboties politikā, es visvairāk gribētu būt kultūras ministrs, jo tā ir iespēja ilgtermiņā latviešu tautas interesēs paveikt daudz vairāk un nekā visiem pārējiem ministriem kopā. Pat neskatoties uz kara draudiem, es arvien vairāk baidos no iekšējas sairšanas nevis no ārējiem ienaidniekiem. Kāda jēga ir tērēties par drošību, ja nebūs latviešu tradīcijas un pašu apzinātās vērtības, kuras sargāt?
