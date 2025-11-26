Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala pavada mierīgu dienu mājās, nododoties adīšanai. Lai arī nodarbe ir visnotaļ relaksējoša, viņa atklāj kādu sasāpējušu jautājumu – nepatīkamas ziņas, kuras bieži ienāk gan viņas, gan vīra Kaspara sociālo tīklu pastkastītēs.
Olga atklāj, ka ar mūžīgajiem komentāriem sociālajos tīklos jau ir zināmā mērā samierinājusies, taču ir vēl atsevišķa cilvēku kategorija, kura izvēla rakstīt Olgai vai Kasparam privātas vēstules: "Viņi raksta un sniedz padomus, kā dzīvot un kādu sievu Kasparam izvēlēties. Citreiz par mani pat raksta: "Kaspar, viņa tur šāda un tāda, padomā divreiz…" Bļin, reāli? Cilvēki, mēs jau piecus gadus esam kopā. Tas ir tik drausmīgi, ka kaut kādi sveši cilvēki domā, ka viņi var ienākt un dot padomus attiecībās."
Viņa stāsta, ka bieži vien šajās ziņās parādās arī etniskais naids. "Mēdz rakstīt arī šādi – "Kaspar, padomā, šī tautība uzsēžas uz galvas un tad izsūc." Kāda tautība? Vot, kāda man ir tautība, kāds zina? Visādus murgus raksta," atklāj Olga. Viņa papildina, ka brīžos, kad tiek publicēts kāds video peldkostīmā, atveras vesela "vācele" ar komentētājiem, kuri to vien darot, kā sauc Olgu par nesmuku.
"Tu esi nesmuka, Tu esi nesmuka… Nu what the f*ck?" viņa neslēpj sašutumu un neizpratni par šādu cilvēku rīcību, kā arī aicina citus nesniegt nelūgtus padomus.
Video sižetu skaties šeit.
