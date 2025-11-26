Latvijas basketbola izlase ar spēlēm piektdien mājās pret Nīderlandi un pirmdien viesos pret Austriju sāks Pasaules kausa kvalifikāciju. Komandas grožus pārņēmis spāņu speciālists Sito Alonso, kuram ir paveicies ar pirmajiem pretiniekiem, bet vieglu neziņu rada nozīmīgie iztrūkumi sastāvā.

Laba grupa

Jau kopš iepriekšējās ziemas bija zināms, ka Luka Banki pēc Eiropas čempionāta atstās Latvijas izlasi, un Latvijas Basketbola savienībai bija gana daudz laika kandidātu sijāšanai, gala izvēlē priekšroku dodot Spānijā veiksmīgi strādājošam Sito Alonso. Viņam debijas reizē pretiniekos Nīderlande un Austrija, valstis bez lielām basketbola tradīcijām, tiesa, panākumi 3x3 formātā apliecina, ka oranžā bumba arī tur nav sveša, vietējās lielā basketbola līgas darbojas profesionālā režīmā. Holandieši šajā gadsimtā Eiropas čempionātā spēlēja 2015. un 2022. gadā, paliekot pēdējā vietā grupā. Pirms gada kvalifikācijas turnīrā uzvarēja Čehiju, sīvi cīnījās ar britiem, Pasaules kausa priekškvalifikācijā divreiz uzvarēja Bulgāriju, kas mums aizlika kāju priekšā pirms četriem gadiem, bet ar Austriju dalīja uzvaras uz pusēm. Austrieši Eiropas meistarsacīkstēs nav startējuši 48 gadus. Kalendārs Alonso ienākšanai izrādījies ļoti pateicīgs, jo ar galveno konkurenti grupā Poliju būs jātiekas nākamajā izlašu logā februāra un marta mijā, kad spēlētāji jau būs vairāk iepazinuši jauno treneri.

Bez Eirolīgas spēlētājiem

