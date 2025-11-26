ASV atbalstītais 28 punktu miera plāns, lai izbeigtu karu Ukrainā, ir balstīts Krievijas autoru sagatavotajā memorandā, ko ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija saņēma oktobrī, ziņu aģentūrai "Reuters" apliecināja trīs avoti, kas ir pazīstami ar situāciju.
Dokumentā, kam nebija oficiāla statusa, bija iekļauti noteikumi, ko Kremlis jau iepriekš bija izvirzījis pie sarunu galda, arī par Ukrainas teritoriālo piekāpšanos.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šo memorandu apsprieduši telefonsarunā.
Krievu rakstītais dokuments pēc tam kļuva par pamatu 28 punktu plānam, kas saskaņā ar "Reuters" informāciju lielā mērā tika izstrādāts Trampa īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera, kā arī Krievijas sarunvedēja Kirila Dmitrijeva tikšanās gaitā.
Divi avoti, kas ir pazīstami ar situāciju, "Reuters" pastāstīja, ka par šo tikšanos tika informēti tikai daži cilvēki Valsts departamentā un Baltajā namā.
Pēc nedēļas nogalē Ženēvā notikušajām sarunām ar Ukrainas un Eiropas delegācijām plānā tika veiktas būtiskas izmaiņas, norāda "Reuters".
Pēdējās dienās aktivizējušās ASV diplomātiskās aktivitātes centienos panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Vašingtonas pārstāvji Ženēvā tikušies ar augstām Ukrainas amatpersonām, bet Abū Dabī ar Krievijas delegāciju.
Tramps otrdien sacīja, ka Vašingtona ir "ļoti tuvu" tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu un Krieviju par teju četrus gadus ilgstošā kara izbeigšanu.
ASV prezidents otrdien paziņoja, ka sūta Vitkofu uz Maskavu tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai izlīdzinātu dažas atlikušās domstarpības saistībā ar vienošanos par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu