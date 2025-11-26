Rite: Pie ASV miera plāna vēl nopietni jāstrādā

Par ASV piedāvāto miera plānu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai vēl nepieciešamas nopietnas sarunas, uzskata NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
Miera plānā ir daudzsološi elementi, taču tajā ir arī neatrisināti jautājumi, kam būs vajadzīgi turpmāki centieni diplomātijas laukā, vācu mediju grupai RND un spāņu avīzei "El Pais" pauda Rite.
Krievijai ir lieli dzīvā spēka zaudējumi - aptuveni 20 000 karavīru katru mēnesi, vienlaikus gūstot maz panākumu, norādīja alianses vadītājs.
Kopš pilna mēroga kara sākuma nogalināts vai smagi ievainots aptuveni miljons Krievijas karavīru, bet Maskava šogad iekarojusi tikai aptuveni 1% Ukrainas teritorijas un katru dienu pavirzījusies uz priekšu par dažiem metriem, pauda Rite.
Pēdējās dienās aktivizējušās ASV diplomātiskās aktivitātes centienos panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Vašingtonas pārstāvji Ženēvā tikušies ar augstām Ukrainas amatpersonām, bet Abū Dabī ar Krievijas delegāciju.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien sacīja, ka Vašingtona ir "ļoti tuvu" tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu un Krieviju par teju četrus gadus ilgstošā kara izbeigšanu.
"Bloomberg": Vitkofs ieteicis Putina padomniekam, kā runāt ar Trampu
ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs sniedzis padomus Krievijas diktatora Vladimira Putina ārlietu padomniekam Jurijam Ušakovam par to, kā Putinam būtu jārunā ar Trampu un jāpiedāvā līgums par kara izbeigšanu Ukrainā, liecina otrdien ziņu aģentūras "Bloomberg" publicētā viņu sarunas stenogramma.
14. oktobrī notikusī telefonsaruna paver skatu uz Trampa atbalstītā 28 punktu miera plāna pirmsākumiem, kas bija labvēlīgs Maskavai un kurā bija prasības Ukrainai atteikties no teritorijām un nepievienoties NATO.
Stenogramma sagatavota, balstoties Vitkofa un Ušakova sarunas ierakstā, norāda "Bloomberg". Kā ieraksts iegūts, aģentūra neatklāj.
Stenogrammā Vitkofs pauž, ka Krievija, kas 2022. gada februārī uzsāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, "vienmēr ir gribējusi miera līgumu" un ka viņš dziļi ciena Putinu.