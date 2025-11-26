Sunny -0.8 °C
T. 26.11
Konrāds, Sebastians, Sebastijans
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Rite: Pie ASV miera plāna vēl nopietni jāstrādā

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 26. novembris, 09:46
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 26. novembris, 09:46
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite Ukrainā.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite Ukrainā.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

Par ASV piedāvāto miera plānu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai vēl nepieciešamas nopietnas sarunas, uzskata NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.

Reklāma

Miera plānā ir daudzsološi elementi, taču tajā ir arī neatrisināti jautājumi, kam būs vajadzīgi turpmāki centieni diplomātijas laukā, vācu mediju grupai RND un spāņu avīzei "El Pais" pauda Rite.

Krievijai ir lieli dzīvā spēka zaudējumi - aptuveni 20 000 karavīru katru mēnesi, vienlaikus gūstot maz panākumu, norādīja alianses vadītājs.

Kopš pilna mēroga kara sākuma nogalināts vai smagi ievainots aptuveni miljons Krievijas karavīru, bet Maskava šogad iekarojusi tikai aptuveni 1% Ukrainas teritorijas un katru dienu pavirzījusies uz priekšu par dažiem metriem, pauda Rite.

Pēdējās dienās aktivizējušās ASV diplomātiskās aktivitātes centienos panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.

Vašingtonas pārstāvji Ženēvā tikušies ar augstām Ukrainas amatpersonām, bet Abū Dabī ar Krievijas delegāciju.

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien sacīja, ka Vašingtona ir "ļoti tuvu" tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu un Krieviju par teju četrus gadus ilgstošā kara izbeigšanu.

"Bloomberg": Vitkofs ieteicis Putina padomniekam, kā runāt ar Trampu

ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs sniedzis padomus Krievijas diktatora Vladimira Putina ārlietu padomniekam Jurijam Ušakovam par to, kā Putinam būtu jārunā ar Trampu un jāpiedāvā līgums par kara izbeigšanu Ukrainā, liecina otrdien ziņu aģentūras "Bloomberg" publicētā viņu sarunas stenogramma.

14. oktobrī notikusī telefonsaruna paver skatu uz Trampa atbalstītā 28 punktu miera plāna pirmsākumiem, kas bija labvēlīgs Maskavai un kurā bija prasības Ukrainai atteikties no teritorijām un nepievienoties NATO.

ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs (attēlā) piedāvājis plānu, kas karu Ukrainā paredz izbeigt ar Krievijai izdevīgiem nosacījumiem.
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs (attēlā) piedāvājis plānu, kas karu Ukrainā paredz izbeigt ar Krievijai izdevīgiem nosacījumiem.
Foto: Reuters/Scanpix

Stenogramma sagatavota, balstoties Vitkofa un Ušakova sarunas ierakstā, norāda "Bloomberg". Kā ieraksts iegūts, aģentūra neatklāj.

Stenogrammā Vitkofs pauž, ka Krievija, kas 2022. gada februārī uzsāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, "vienmēr ir gribējusi miera līgumu" un ka viņš dziļi ciena Putinu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Vitkofs ieteicis Ušakovam, ka Putinam gaidāmajā telefonsarunā par nesen noslēgto pamieru Gazā vajadzētu glaimot Trampam un teikt, ka "jūs cienāt to, ka viņš ir miera cilvēks, un ka jūs esat tiešām priecīgi redzēt, ka tas notiek".

Vitkofs arī ierosinājis izveidot 20 punktu miera plānu Krievijas-Ukrainas karam, "tāpat kā mēs to darījām Gazā", un mudinājis Putinu par to runāt ar Trampu.

"Man šķiet, ka prezidents dos man rīcības brīvību, lai nonāktu pie vienošanās," viņš teica Ušakovam.

Trampa un Putina telefonsaruna notika 16. oktobrī, un ASV prezidents to raksturoja kā "ļoti produktīvu" un pēc tam izteica šaubas par Kijivas centieniem iegādāties raķetes "Tomahawk".

Vašingtonas 28 punktu miera plāna projekts kopš tā laika ir aizstāts ar priekšlikumu, kurā vairāk ņemtas vērā Ukrainas intereses.

Vitkofs drīzumā Maskavā apspriedīs šo jauno versiju ar Putinu, un Tramps paziņojis, ka ir palikuši tikai "daži domstarpību punkti".

Otrdien uzrunājot žurnālistus, Tramps sacīja, ka nav dzirdējis šo ierakstu, bet nosauca to par "standarta sarunu formu".

Vaicāts, vai viņš ir nobažījies, ka Vitkofs ir pārāk prokrieviski noskaņots, prezidents tā vietā pievērsās kara cilvēkresursiem.

"Klausieties, šis karš varētu turpināties gadiem ilgi, un Krievijai ir daudz vairāk cilvēku, daudz vairāk karavīru, tāpēc es uzskatu - ja Ukraina var noslēgt vienošanos, tas ir labi," sacīja Tramps.

"Es uzskatu, ka tā ir laba abām pusēm," piebilda ASV prezidents.

Aptauja

Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?

Krievu triecienos Zaporižjā ievainoti 18 cilvēki

Otrdienas vakarā Krievijas spēki apšaudījuši Zaporižjas pilsētu, ievainojot 18 cilvēkus.

Bojātas vismaz septiņas daudzstāvu ēkas, degvielas uzpildes stacija, veikals un vairākas automašīnas.

Šobrīd ir zināms par vismaz 15 vietām, kur trāpījis pretinieks. Dažādās pilsētas daļās izcēlās ugunsgrēki.

"Glābēji dzēš ugunsgrēkus un veic meklēšanas un glābšanas darbus. Dzēšot ugunsgrēku vienā no mājām, glābēji izglāba divus cilvēkus," paziņoja Valsts ārkārtas situāciju dienests.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 168 550

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 168 550 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 980 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 372 tankus, 23 625 bruņutransportierus, 34 688 lielgabalus un mīnmetējus, 1549 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1252 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 84 960 bezpilota lidaparātus, 3995 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 68 242 automobiļus un autocisternas, kā arī 4007 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
NATO
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma