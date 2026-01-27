Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde izsludinājusi meklēšanā bezvēsts pazudušo 2002. gadā dzimušo Evitu Eisaku. Sieviete 24. janvārī pameta savu dzīvesvietu Rīgā, Priežu ielā, un kopš tā brīža viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušās pazīmes: augums aptuveni 178 centimetri, kalsna miesasbūve, gari melni mati. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies melnā jakā, līdzi bija melna pleca soma.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, aplūkot viņas fotogrāfiju un nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.
