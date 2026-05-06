Londonas Metropoles policija trešdien paziņoja par īpašas vienības izveidošanu ebreju aizsardzībai, jo ir pieaudzis antisemītisms un pastiprinājušies naida uzbrukumi ebrejiem.
Policija paziņoja, ka jaunajā "kopienas aizsardzības komandā" sākotnēji būs 100 papildu virsnieki un tā apvienos kārtības uzturēšanu ar "specializētu aizsardzību un pretterorisma spējām".
Tā nodrošinās "redzamāku, izlūkošanas vadītu un koordinētu klātbūtni, fokusējoties uz [Londonas ebreju kopienu] aizsardzību", teikts policijas paziņojumā.
Par jaunās vienības izveidošanu paziņots dienu pēc tam, kad policija pavēstīja, ka tā izmeklē jaunāko dedzināšanas incidentu pret ebrejiem, kas šoreiz saistīts ar bijušo sinagogu Londonas austrumos.
Pagājušajā nedēļā divi ebreji tika sadurti Londonas ziemeļu rajonā Goldersgrīnā, kur mīt liela ebreju kopiena. Uzbrucējs tika aizturēts aizdomās par slepkavības mēģinājumu.
Martā dedzināšanas uzbrukumā šajā rajonā tika iznīcinātas četras ātrās palīdzības mašīnas, kas pieder ebreju labdarības organizācijai "Hatzola".
Citos incidentos divas sinagogas tika apmētātas ar degmaisījuma pudelēm.
Metropoles policija savā paziņojumā atzīmēja, ka pēdējās četrās nedēļās aizturējusi vairāk nekā 80 cilvēku, reaģējot uz antisemītiskiem naida noziegumiem un dedzināšanām.
Metropoles policijas komisārs Marks Raulijs pagājušonedēļ atklāja, ka ir apspriedies ar ministriem un citām amatpersonām par 300 policistu lielas kārtības uzturēšanas komandas izveidošanu, ieskaitot specializētus bruņotus policistus, ebreju kopienas aizsardzībai.
Viņš atzinīgi novērtēja jaunās vienības izveidošanu, kas gan ir trīsreiz mazāka, kā "svarīgu soli mūsu reakcijas stiprināšanā uz ilgstošajiem draudiem, ar kuriem saskaras ebreju kopienas".
"Tajā apvienoti pieredzējuši vietējie policisti, kas pazīst savas kopienas," trešdien piebilda Raulijs.
Vienība sākumā fokusēsies galvenokārt uz ebreju kopienas aizsardzību, bet ir paredzēts arī izstrādāt plānu tam, kā policija reaģēs, kad pieaugs saspīlējums citās kopienās.
"Šī fokusēšanās nenozīmē, ka Metropoles policija uzskatītu citas kopienas par mazāk prioritārām," piebilda policija.
