Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Tomu Vilčinski, kurš 19. jūlijā izgāja no adreses Rīgā, Medus ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Jaunietim ir veselības problēmas.
Pazudušā jaunieša pazīmes: augums 164 cm, vidējas miesas būves, īsi, melni mati, zila acu krāsa.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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