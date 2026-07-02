Darba devējs ir nolēmis izvietot kameras darba telpās. Vai tam nav nepieciešams kāds pamatojums? Kādas ir darbinieka tiesības uz privātumu? Jautā Jēkabs Rēzeknē.

Mūsdienās videonovērošana darba vietā nav tikai jautājums par tehnikas uzstādīšanu – no juridiskā viedokļa tā ir fizisku personu datu apstrāde. Šo jomu stingri regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

Darba devējam, uzstādot kameras, vienmēr jāspēj atrast zelta vidusceļu starp savām uzņēmējdarbības interesēm un darbinieku tiesībām uz privātumu.

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