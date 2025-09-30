Pēc vairākiem pēdējā laikā pieredzētiem nopietniem gaisa telpas pārkāpumiem un dronu incidentiem NATO ģenerālsekretārs Marks Rite otrdien aicināja turpināt centienus, lai labāk aizsargātu alianses gaisa telpu.
"Mums ir jāsaglabā mūsu debesis drošas," sacīja Rite, runājot līdzās Eiropas Komisijas (EK) prezidentei Urzulai fon der Leienai pirms sarunām ar Eiropas Savienības (ES) komisāriem.
"Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs redzējām, kas notika ar droniem Polijā, [iznīcinātājiem] MiG-31 Igaunijā, kā arī to, kas tagad notiek Dānijā," sacīja Rite.
Trīs Krievijas iznīcinātāji šomēnes ielidoja Igaunijas gaisa telpā, bet Polijā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, arī pie Dānijas lidostām tika novēroti vairāki droni.
"Dānijā mēs joprojām izvērtējam, kas aiz tā stāv, bet, runājot par Poliju un Igauniju, ir skaidrs, ka tie ir krievi. Tomēr mēs joprojām izvērtējam, vai tas ir tīši vai nē. Bet, pat ja tas nav tīši, tas ir neapdomīgi un nepieņemami," uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.
Rite atbalstīja ideju par tā dēvētā dronu mūra izveidi, lai labāk aizsargātu Eiropas gaisa telpu, ieceri dēvējot to par "savlaicīgu un nepieciešamu".
"Mēs nevaram tērēt miljoniem eiro vai dolāru raķetēm, lai iznīcinātu dronus, kas maksā tikai dažus tūkstošus dolāru," sacīja Rite.
Šo Leienas atbalstīto iniciatīvu, visticamāk, apspriedīs ES līderi, kas trešdien tiksies Kopenhāgenā.
Leiena solīja "nekavējoties rīkoties, lai izveidotu dronu mūri".
"Eiropai ir stingri un vienoti jāreaģē uz Krievijas dronu uzbrukumiem mūsu robežām," sacīja EK prezidente.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu