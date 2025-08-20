Ķīnā akreditētie Eiropas valstu vēstnieki apsver iespēju boikotēt vērienīgo militāro parādi, kura saistībā ar 1945. gada septembra sākumā parakstīto Japānas kapitulāciju un oficiālo Otrā pasaules kara noslēgumu 3. septembrī iecerēta Pekinas centrālajā Tjaņaņmeņas laukumā, ja tajā piedalīsies Krievijas diktators Vladimirs Putins un Krievijas armijas vienības, apgalvo Honkongas laikraksts "South China Morning Post".
Parādes ģenerālmēģinājums notika 18. augustā. Tajā piedalījās ap 40 tūkstošiem karavīru. Maskavā iepriekš apgalvoja, ka starp Pekinā lūgtajiem viesiem ir arī Putins. Krievijas armijas līdzdalība gan līdz šim nav apstiprināta. Iepriekš bija minējumi, ka Ķīna saistībā ar parādi varētu mēģināt sarīkot arī Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos, taču arī šai ziņai nav apstiprinājuma, un Trampa administrācija neko par gaidāmo vizīti Ķīnā nav ziņojusi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
