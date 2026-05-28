Trauksmi ceļ Latgales tūrisma nozare. Dronu incidenti un šūnapraides paziņojumi radījušas smagas sekas – tūristi masveidā atceļ ceļojumus un skolēnu ekskursijas uz Latgali. Jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, un nozarē valda bažas par izdzīvošanu, vēsta 360TV Ziņas.
Tatjana Kozačuka, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja norāda, ka situācija reģionā ir bēdīga: "Parasti esmu optimistiski noskaņota, bet šogad redzu, ka tūrisma nozarē noteikti būs problēmas, spriežot pēc situācijas maijā."
Maijs ir aktīvs skolēnu ekskursiju laiks. Krāslavas novadā ir amatniecības centrs, un amatnieki ļoti gaidīja šo mēnesi, kur bija pieteiktas vairāk nekā desmit ekskursijas. "Godīgi sakot, palika nulle – visas ekskursijas ir atceltas. Skolotāji arī zvanīja, ka gribētu, bet vecāki nelaiž, citi skolotāji paši baidās, jo var skanēt trauksme un būs jāmeklē patvērums, un tad rodas jautājums - kāpēc radīt šādas liekas problēmas?" stāsta Kozačuka.
"Pagājušajā nedēļā aprunājos arī ar lauku māju saimniekiem par viņu situāciju. Klienti zvana un jautā, vai šeit ir droši un vai tiešām te lido droni. Diemžēl arī naktsmītnes tiek atteiktas. Ja nebūs klientu, cilvēkiem nebūs ko ēst, nebūs kā izdzīvot, nerunājot par to, ka darbiniekiem nebūs kā algas samaksāt," viņa ieskicē bēdīgo ainu.
