Vai Latvija pāriet no mierlaiku domāšanas uz kara laika inovāciju tempu?
Dronu samitu var uztvert kā augstu tribīni, kurā drīkst kāpt tikai ministri vai militāristi ar lielām zvaigznēm uz uzplečiem. Vai izstādi, kurā ielūkojamies nākotnes tehnoloģijās. Katrs no vairāk nekā 2000 Otrā starptautiskā dronu samita dalībniekiem – militāriem ekspertiem, aizsardzības ministriem, uzņēmējiem no 20 Dronu koalīcijas un citām sabiedroto valstīm – Rīgā, "ATTA centrā" 27. maijā piedalījās ar savu nodomu. Kādi tie bija?
Ukraina dronu revolūciju veidoja kara apstākļos. Vai Latvija spēs to izdarīt vēl pirms kara? Pagriezienu domāšanā un darīšanā, manuprāt, vislabāk iezīmē viens piemērs. Ķekavas uzņēmums "Raw" sešu gadu laikā izstrādājis dažādas optisko dronu un FPV platformas, taču šogad uzņēmums nolēmis koncentrēties tieši uz dronu pārtvērējiem, izveidojot jaunu uzņēmumu "Raw Systems", kas izstādē jau piedāvāja no rokas un dažādām platformām palaižamus lētus pārtvērējdronus. Autonomās sistēmas paredzētas īsas distances aizsardzībai, un tās darbībai nepieciešama minimāla operatora iesaiste. Pēc ieslēgšanas pārtvērējs pats identificē mērķi un dodas sadurties ar dronu. Pārtvērējs izmanto algoritmus, kas spēj atpazīt tieši dronus un to spārnu formas, ignorējot citus objektus, piemēram, putnus, gaisa balonus vai deltaplānus. Lētus – tas ir, par diviem līdz četriem tūkstošiem eiro. Pirmie jau tiek pārbaudīti Ukrainā. "RAW Systems" iegādājies bijušo cūku fermu, kuru pārbūvējis par "dronu fermu". Tajā paredzēts izveidot pilotu un loģistikas centru, testēšanas vietu, noliktavas un izstrādes bāzi.