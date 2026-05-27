Pēdējo nedēļu dronu uzlidojumi devuši manāmu triecienu Latgales tūrisma un viesmīlības nozarei. Regulārie paziņojumi par iespējamiem gaisa telpas apdraudējumiem atbaida atpūtniekus, it sevišķi pēc gadījuma, kad drons iekrita un uzsprāga makšķernieka acu priekšā Dridža ezerā Krāslavas novadā. 

Latgales Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško ar vēstuli vērsusies pie valdības. "Šā gada maija dati rāda krasu un satraucošu tūristu skaita samazinājumu salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Ārvalstu tūroperatori un tūristi esot atcēluši līdz pat 60% rezervāciju, savukārt kopējais kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sasniedz aptuveni 40%," norāda Kijaško.

Ir atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, atpūtnieki arvien biežāk izvēlas neapmeklēt Latgali drošības apsvērumu dēļ. Šāda situācija draud gan ar zaudējumiem un pat bankrotu viesu namiem, gan arī var radīt ķēdes efektu, ietekmējot arī mājražotājus, zemnieku saimniecības, ēdināšanas un transporta pakalpojumus.

Latgales tūrisma nozare cer, ka valdība ieviesīs atbalsta mehānismus, piemēram, darbaspēka nodokļu atvieglojumus līdz šā gada beigām, un rīkos valsts un pašvaldību institūciju seminārus un citus pasākumus Latgalē. Pausta arī vēlme pēc mērķdotācijām tiem uzņēmumiem, kuru ieņēmumi būtiski samazinājušies, un īstenot valsts finansētu Latgales tūrisma kampaņu.

