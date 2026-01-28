Lai gan recepšu medikamentu cenas Latvijā esot samazinātas, lieltirgotavas, aptiekas un ražotāji diktē savus noteikumus – tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atzīst veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), taču norāda, ka neesam cenu ziņā dārgākā valsts Eiropā un pēc dažiem gadiem arī pie mums būs pieejami dārgie medikamenti par daudz zemāku cenu.
Izklāstot samazinājuma modeli procentos, piemēram, recepšu medikamentiem, kuri maksāja līdz 10 eiro, cena samazināta par 10%, savukārt tiem, kas maksāja virs 10 eiro, cenu samazinājums tagad ir 15-20%, ministrs norāda, ka nākotnē plānots atcelt 75 centu lielo farmaceita maksu recepšu medikamentiem cenu kategorijā līdz 10 eiro.
Uz jautājumu, ka daudzi iedzīvotāji cenu samazinājumu aptiekās, iegādājoties medikamentus, neizjūt un uzskata, ka aptiekas veido monopolu, ministrs atbild, ka cenas atkarīgas ne tikai no aptiekām, bet arī lieltirgotavām un ražotājiem, kas veido cenu politiku.
Vērtējot medikamentu cenas Eiropā un salīdzinot tās ar cenām Latvijā, ministrs stāsta, ka Latvija nav dārgākā valsts.
“Mums ir zona: Lietuva, Latvija, Igaunija, Čehija, Polija – tur ir lētāk. Bet, ja runājam par Franciju, Vāciju, tur medikamenti ir daudz dārgāki. No 2029. gada būs pakotne, lai mazās valstis solidāri varētu iepirkt, piemēram, medikamentus retajām slimībām vai onkoloģijai, kas maksā ļoti dārgi, par lētāku, pieņemamāku cenu.”
