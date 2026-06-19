Tiekamies ar dzīvnieku patversmes Mežvairogi saimnieci Danutu Priedi, kura jau 20 gadus rūpējas par divām laču meitenēm un var par lāčiem pastāstīt ļoti daudz – par sugu, par uzvedību, par riskiem, par lielākajām problēmām. Pieskaramies arī citām tēmām – klaiņojošiem suņiem, dzīvnieku glābšanai, situācijām, kad dzīvnieks cietis.
Kad skaties lācim acīs, palīdzēt var tikai lūgšanas. “Šauj garām!” #340 epizode
Epizodi atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds.
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