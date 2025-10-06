Jaunu saskaņotā paziņojuma risinājumu, kas ļaus autovadītājiem fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus ziņapmaiņas lietotnēs "WhatsApp" un "Telegram" pašlaik izstrādā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).
Kā skaidro LTAB, statistika liecina, ka aizvien pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas fiksēti ar mobilā saskaņotā paziņojuma palīdzību elektroniski LTAB OCTA lietotnē. Šī gada septembrī mobilie saskaņotie paziņojumi aizpildīti 21,4% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, kas fiksēti ar saskaņotā paziņojuma palīdzību. 2018. gadā LTAB izstrādāja un ieviesa mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA.
Funkcija ļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu elektroniski jebkurā viedierīcē, un šāds paziņojums ir līdzvērtīgs dokuments tā drukātajai versijai. LTAB IT daļas vadītājs Agris Daukste skaidro, ka šis būs unikāls risinājums mobilā saskaņotā paziņojuma noformēšanas nodrošināšanai, jo nekur Eiropā mobilā saskaņotā paziņojuma noformēšanai līdz šim nav izmantoti ziņapmaiņas lietotnēs integrēti sarunboti. Jauno risinājumu iecerēts pilnībā pabeigt līdz gada beigām, kā arī veikt tā testus reālā darba režīmā.LTAB nodrošina OCTA apdrošināšanas sistēmas darbību valstī.
