Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus likumā, kas paredz atkāpties no Eiropas Savienības (ES) direktīvas attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas nepieciešamību transportlīdzekļiem, kas nepiedalās satiksmē.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas sagatavotie grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā paredz, ka OCTA apdrošināšana nav nepieciešama fiziskai personai, kas ir transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs, kurš ar transportlīdzekli nepiedalās ceļu satiksmē un nav uzskatāms par ceļu satiksmes dalībnieku Ceļu satiksmes likuma izpratnē.
Tāpat no OCTA apdrošināšanas iegādes paredzēts atbrīvot juridiskās personas – lauksaimniecības vai traktortehnikas īpašniekus vai turētājus, ja šīs tehnikas vienības netiek izmantotas tām paredzēto darbību veikšanai un nepiedalās ceļu satiksmē.
ZZS uzskata, ka partijas piedāvātie grozījumi mazinās birokrātiju un neradīs nepamatotas izmaksas tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru transportlīdzekļi ir garāžās, stāvlaukumos un nepiedalās ceļu satiksmē, bet joprojām ir reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
Jau ziņots, ka Saeima pērn pieņēma grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paredz uz deviņiem mēnešiem atlikt obligātu prasību pēc OCTA apdrošināšanas visiem transportlīdzekļiem, kas ir reģistrēti, tostarp arī tiem, kas satiksmē piedalās sezonāli. Iepriekš, lemjot par grozījumiem OCTA likumā, deputāti nebija pamanījuši, ka ir iekļauta norma, kas paredz, ka OCTA apdrošināšanas polise jāiegādājas visiem transportlīdzekļiem, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija uz laiku. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) pārstāvji toreiz skaidroja, ka Valsts policija tad varētu pārbaudīt arī ceļmalās vai citur ilgstoši stāvošus transportlīdzekļus, vai tiem ir derīga OCTA. Iecere it kā tapa, lai aizsargātu cietušos reizēs, kad negadījumu izraisījis transportlīdzeklis bez autovadītāja klātbūtnes. LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins pirms gada sarunā ar LTV minējis piemērus, kādi varētu būt šie negadījumi: "Transportlīdzeklis var sākt ripot, uzripot virsū cilvēkiem, bojāt īpašumus, transportlīdzeklis var aizdegties – gan elektriskais, gan ar benzīna vai dīzeļdzinējiem –, transportlīdzekļi mēdz stāvēt pie dzīvojamām mājām un mēdz caur šo aizdegšanos nodarīt kaitējumus apkārtējai videi, cilvēkiem vai īpašumiem." Tiesa gan, cik šādi gadījumi fiksēti Latvijā, Abāšins nevarēja pateikt.
Šī likuma norma raisīja lielu sašutumu sabiedrībā. Politiķi apņēmās normu labot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu