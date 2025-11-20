Saņemot ievērojami mazāk dienas gaismas, kā arī pazeminoties gaisa temperatūrai, apkārtējās vides ietekme uz ādu kļūst daudz jūtamāka. Sausais iekštelpu gaiss, vējš un aukstums var padarīt to jūtīgu, sausu un kairinātu. Lai saglabātu ādu veselīgu, skaistu un starojošu, īpaši rudens un ziemas mēnešos ādas kopšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Apotheka speciālisti dalās noderīgos ieteikumos, kā pareizi rūpēties par ādu, nodrošinot visu tai nepieciešamo!
Atšķirības sejas un ķermeņa kopšanā: kam pievērst uzmanību?
Domājot par pilnvērtīgu ādas kopšanu, jāņem vērā, ka sejas ādai un ķermenim jāizvēlas atšķirīgi produkti.
Sejas āda ir plānāka un jutīgāka, tāpēc tai nepieciešama intensīva mitrināšana, barošana un aizsardzība pret dažādiem ārējās vides faktoriem – laikapstākļiem un telpu mikroklimata. Savukārt ķermeņa āda bieži vien kļūst sausa un savilkta, tāpēc tās kopšanai piemērotāki ir barojoši mitrinošie krēmi un eļļas, kas palīdz saglabāt elastību un nodrošināt komfortu. Ādas tipam un tās vajadzībām atbilstoša produktu izvēle nodrošina optimālu aizsardzību, saglabājot ādu veselīgu jebkuros apstākļos.
Sejas ādas kopšanas līdzekļi
Rudenī un ziemā sejas āda kļūst izteikti jutīga, tāpēc tai vajadzīga pilnvērtīga aizsardzība. Ko darīt lietas labā?
● izvēlies kopjošās kosmētikas līdzekļus ar bagātīgāku tekstūru;
● lieto serumus, kuru sastāvā ir hialuronskābe vai antioksidanti ādas dabiskās aizsargbarjeras atjaunošanai;
● acu zonas kopšanai ieteicami mitrinošie acu krēmi un serumi, kas novērš savilkuma sajūtu.
Rūpējoties par sejas ādu, pievērs uzmanību arī lūpām. Auksts gaiss, vējš un nokrišņi rudenī ziemā var padarīt lūpas sausas un veicināt to plaisāšanu, tāpēc bez regulāras aizsardzības un mitrināšanas neiztikt. Ieteicams lietot gan lūpu skrubi, gan barojošu un aizsargājošu balzamu, kura sastāvā ir, piemēram, šī sviests.
Ķermeņa ādas kopšanas līdzekļi
Lai arī varētu šķist, ka apģērbs un virsdrēbes pasargā ķermeņa ādu no skarbajiem laikapstākļiem, tā gluži nav. Ziemas mēnešos āda kļūst sausa apkures dēļ. Tāpat arī vilnas un sintētiskie apģērbi var radīt niezi un papildu kairinājumu. Tieši tāpēc jāizvēlas ādas tipam atbilstoši barojoši ķermeņa ādas kopšanas līdzekļi, kas atjauno un nostiprina tās aizsargbarjeru:
● dušas eļļas un mitrinošie krēmi jāuzklāj uz mitras ādas, parūpējoties par optimāla mitruma līmeņa saglabāšanu tajā;
● ķermeņa skrubjus vēlams lietot 1 līdz 2 reizes nedēļā, lai ne tikai atbrīvotos no atmirušajām ādas šūnām un uzlabotu mikrocirkulāciju, bet arī nodrošinātu efektīvāku produktu uzsūkšanos;
● ieteicams izvēlēties produktus, kuru sastāvā ir alveja, šī sviests vai glicerīns.
Papildus mitrinošo un barojošo līdzekļu lietošanai ādas kopšanā svarīgi pievērst uzmanību arī ikdienas ieradumiem. Nereti rudenī un ziemā mēdzam relaksēties ļoti karstā vannā vai dušā, taču tas vēl vairāk veicina mitruma zudumu ādā, līdz ar to tā kļūst ievērojami sausāka un saspringtāka. Tā vietā vēlams mazgāties ar remdenu ūdeni, izmantojot dušas želeju ar dabīgu pH līmeni.
SPF aizsargkrēma lietošana – tikpat svarīga, cik vasarā
Ādas kopšana nozīmē arī tās aizsardzību pret kaitīgo ultravioleto (UV) starojumu. Ziemā un rudenī saules gaismu saņemam krietni mazāk, nekā vasarā un arī debesis lielākoties ir apmākušās, tomēr UV starojums joprojām spēj iekļūt ādas dziļākajos slāņos, paātrinot tās novecošanos, radot pigmentācijas plankumus un virkni nopietnākus veselības riskus.
Krēmus ar SPF aizsargfiltru ieteicams lietot visiem – gan tiem, kuri daudz laika pavada ārā, gan cilvēkiem, kuri pārvietojas ar mašīnu vai atrodas birojā, jo UVA stari spēj izkļūt cauri stiklam. Rudenī un ziemā ieteicams izvēlēties saules aizsargkrēmu ar SPF 30. Dodoties slēpot, snovot vai baudīt kādas citas ziemas aktivitātes, jāizvēlas aizsarglīdzekļi ar SPF 50+, jo sniegs atstaro UV starus.
Ikdienas paradumi ādas veselībai
Ādas stāvoklis lielā mērā ir saistīts ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas paradumiem. Ja āda ir taukaina ar noslieci uz piņņu veidošanos vai, tieši pretēji, – ļoti sausa un atopiska – svarīgi meklēt iespējamos cēloņus, ne tikai maskēt sekas. Kopjošie produkti un dekoratīvā kosmētika nodrošina vizuālu rezultātu, taču ilgtermiņa uzlabojumiem nepieciešams izprast problēmas cēloni, pielāgojot ādas kopšanas rutīnu atbilstoši tās vajadzībām. Nenoliedzami, veselīgu paradumu ieviešana ikdienā var nākt par labu:
● uzņem pietiekamā daudzumā ūdeni (2 līdz 2,5 l), jo tas tiešā mērā ietekmē ādas stāvokli;
● iekļauj ēdienkartē produktus, kas bagāti ar omega-3 taukskābēm, antioksidantiem un E vitamīnu;
● parūpējies par kvalitatīvu un pilnvērtīgu naktsmieru;
● samazini stresu, veicot elpošanas vingrojumus, nodoties meditācijai vai fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā.
Pareiza ādas kopšana rudenī un ziemā nav tikai estētiskas jautājums, bet gan nozīmīga ilgtermiņa investīcija savā veselībā. Apotheka.lv internetaptiekā atradīsi pasaulē iecienītu dermokosmētikas zīmolu – Vichy, Eucerin, Filorga, Bioderma un vēl daudzu citu – kopjošās kosmētikas produktus. Rūpējies par savas ādas veselību un labsajūtu!
