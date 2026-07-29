Labi zināms, ka ir pietiekami daudz tādu cilvēku, kuri, dzirdot noteiktas mūzikas skaņas, jūtas teju kā apreibuši. 

Pētnieki tagad noskaidrojuši, ka tā nav tikai dzejiska metafora, jo, raugi, ne tikai mūzika, bet vispār noteiktas frekvences skaņas spēj daudziem izraisīt galvas reibšanu, sliktu dūšu vai nopietnus līdzsvara traucējumus. Tāda reakcija var rasties arī cilvēka balss tembra, atmosfēras spiediena izmaiņu vai vispār kādas pat neiedomājamas izcelsmes skaņas ietekmē, un tas esot saistīts ar iedzimtu vidusauss patoloģiju, ko dēvē par pusapaļo kanālu deģiscenci.

Zināms, ka vidusauss ir dobu kaulu sistēma, kas kopumā veido gliemežnīcu jeb dzirdes orgānu un priekšnamu ar pusapaļajiem kanāliem jeb līdzsvara orgānu. Parasti dzirdes orgāns un līdzsvara orgāns viens no otra ir izolēti ar kaulu sieniņu. Taču 1929. gadā biologs Pjetro Tulio atklāja, ka starp gliemežnīcu un pusapaļajiem kanāliem esošais kauls dažkārt mēdz būt ļoti plāns vai arī tur vispār izveidojusies atvere, un tas kaut kādā veidā ir saistīts ar simptomiem no sērijas “apreibšana no mūzikas”.

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