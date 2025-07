Kas ir šie uzņēmumi? Tie ir bankomāti. Viens piegādā sakarus pa optiskajiem kabeļiem, nodrošina datu centrus, otrs nodrošina mobilos sakarus. Pamatpakalpojumi no mūsdienu perspektīvas nav nekas unikāls, tikai iet līdzi laikam. Pamazām nomaina tehnoloģijas uz jaunākām (4G uz 5G, piemēram), baro valsti ar dividendēm pārdesmit miljonu apmērā katru gadu. Tas ir tas bankomāts – ievadi PIN kodu – izbirst naudaszīmes – stabili un prognozējami. LMT ir izveicīgāks un meklē iespējas iet iekšā citos tehnoloģiju segmentos, piemēram, viedie transporta regulēšanas risinājumi, datorredzes risinājumi, apgūst naudu arī no Eiropas Aizsardzības fonda – 5G risinājumi ar potenciālu militāro pielietojumu.

Atbrīvoties no zviedriem?

Abos uzņēmumos aptuveni puse pieder zviedriem, "Telia Company". Kopš laika gala pastāv zināmas pretrunas abu akcionāru starpā. Nekas īpašs, katram savs viedoklis, kas izriet no katra akcionāra biznesa stratēģijas. Zviedri savos meitasuzņēmumos, arī Latvijā, vēlas redzēt pamatā tikai pamatbiznesu – telekomunikācijas jeb pieminēto bankomātu, savukārt vietējiem, īpaši LMT vadībai, ir vēlme attīstīties un meklēt arī citas pelnīšanas iespējas tehnoloģiju jomā. Bet, arī ar visām pretrunām, LMT jau gadiem attīstās arī tajos citos segmentos, tas notiek pietiekami braši, gandrīz puse apgrozījuma ir ne no pamatbiznesa.

Politiķu lietotais arguments, ka vajag atbrīvoties no atpakaļrāpuļiem zviedriem, kas kavē putnam atplest spārnus, ir vienkārši demagoģija.

Zviedru pozīcija attiecībā pret saviem meitasuzņēmumiem, kādi ir vairākās valstīs, ir salīdzinoši vienkārša. Vai nu pārņemam pilnībā, vai pārdodam. Un to viņi jau izdarījuši vairākās valstīs.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir reāla iespēja pārdot LMT un "Tet" zviedriem, kas no dažādām perspektīvām neko sliktu nesola. Pirmkārt, pieredzējis telekomunikāciju operators, no pakalpojuma viedokļa nekas sliktāk palikt nevar. Otrkārt, tas ir nopietns ārvalstu investors, kas svarīgi mums arī no drošības viedokļa. Ja tāds aiziet – drošība samazinās. Katra valsts aizstāv sava biznesa intereses citās valstīs. Ja mums būtu daudz ASV investīciju, piemēram, tad apdraudējuma gadījumā ASV sūtītu vairāk savu raķešu. Tā tas strādā vienmēr, un ar zviedriem arguments ir tas pats.

Patiesais iemesls – cīņa par varu

Pēc būtības ir tā, ka mūsu valdības izvēlētais risinājums ir sliktākais iespējamais. Varētu nedarīt neko – bankomāts strādā, nauda nāk. Otrs variants ir pārdot zviedriem – būtu nauda, kas tik ļoti nepieciešama virknei dažādu vajadzību. Vai tā būtu aizsardzība, veselība vai jebkas cits – varbūt "Air Baltic" rekapitalizācija? Trešais variants ir ļaut privatizēt, piesaistot investoru vai kotējot biržā. Valstij arī tad ienāktu nauda un nebūtu jānodarbojas ar lietām, kur privātais būs labāks vienmēr.

Un tomēr izvēlēts ir sliktākais risinājums – valsts pirkšot uzņēmumu par naudu, kuras nav.

Tā kā no budžeta paņemt nav vispār ko, tad ķeras pie valsts kapitālsabiedrību rezervēm – to iespējām aizņemties. Pati valsts aizņemties vairāk nevar – tur katru gadu pieļaujamais limits 3% apmērā no IKP tiek izmantots līdz eirocentam. "Latvenergo" savukārt aizņemties vēl var, bet tas pasliktina viņu pašu finansiālo situāciju, kas nozīmē tiešu triecienu arī budžetam – "Latvenergo" ik gadu iemaksā budžetā ap 200 miljoniem eiro.

Nu un kā šo bezjēdzību skaidro kaut vai ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš ir risinājuma vismaz formālais bīdītājs un runasvīrs? Runā kaut kādus murgus. Piemēram, par to, ka nupat uzņēmumi iespējosies un realizēs inovācijas. Traucē tikai atpakaļrāpuļi zviedri. Dubultošot uzņēmuma vērtību! Jā, nesen ministra kungs solīja dubultot arī Latvijas ekonomiku un noregulēt pārtikas cenas veikalā. Neviens valsts uzņēmums nekur pasaulē nekādas inovācijas nerada un nekādi ministri neko nedubulto. Strauja izaugsme notiek tikai privātajā sektorā. Ja neticat, apskatieties apkārt – nevienu mājsaimniecības iekārtu, nevienu datoru, telefonu vai auto nav radījusi valsts un ministri.

Patiesais iemesls uzņēmumu pārpirkšanai, visticamāk, ir cīņa par varu, kontroli. Redz, "Tet" iet normāli, bet ar īpašu veiksmi tas neizceļas. Savukārt LMT tīri braši attīstās, daudziem gan nez kāpēc nepatīk uzņēmuma vadītājs Binde ar komandu, un, kamēr akcionāros ir zviedri, veiksmīgi darbojošos uzņēmuma vadību noņemt nav reāli. Zviedri nav muļķi.

Acīmredzot valdības plāns ir banāls kā zaļš gurķis. Pataisīt LMT par "Latvijas Pastu" vai "Latvijas dzelzceļu". Izsaimniekot tā, lai naudas ir mazāk par "Air Baltic". Līdz tam vēl tālu, bankomāts regulāri izdod pārdesmit miljonus eiro gadā Valsts kasei, bet līdz tam jau varēs salikt amatos un bagātināt daudz radinieku un partijas liekēžu.