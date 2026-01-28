Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" pirmās kārtas jeb pamattrases pabeigšanai pietrūkst trīs līdz četri miljardi eiro, otrdien izskanēja Saeimas komisijas sēdē.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Kaspars Briškens ("Progresīvie") teica, ka, nesaņemot šādu finansējumu, "Rail Baltica" pirmo kārtu neizdosies pabeigt līdz 2030. gadam un tās pabeigšana var ievilkties līdz 2050. gadam. Briškens vēlāk skaidroja, ka 2050. gads domāts vairāk ironiskā nozīmē, vienlaikus akcentējot, ka šobrīd sāktajās Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunās Latvijas Ministru prezidentei sadarbībā ar pārējiem Baltijas valstu kolēģiem ir jāizcīna šie miljardi, pretējā gadījumā "Rail Baltica" projekta pabeigšana patiešām var ievilkties ilgā nākotnē uz vairākiem ES daudzgadu budžeta periodiem. Satiksmes ministrijas pārstāvji komisijas sēdē teica, ka notiekot ļoti aktīvs darbs finansējuma piesaistē. Patlaban Latvijai pieejamais finansējums pamattrases izbūvei 680 miljonu eiro apmērā ir pietiekams 52,66 kilometru dzelzceļa līnijas izbūvei.
