"Pietiek mūs slaukt" — Rīgā taksometru vadītāji protestē pret "Bolt" politiku

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 13. aprīlis, 09:25
Klausies ziņu audio formātā
Zaķusalā notiek protesta akcija, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku, jo valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus platformas monopola ierobežošanai.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Rīgā pirmdien vairāki simti taksometru vadītāju devušies protesta braucienā pret "Bolt" īstenoto politiku.

Taksometru vadītāji pie automašīnām piestiprinājuši Latvijas karogus, kā arī pie mašīnām ir pielīmēti dažādi plakāti, tostarp ar uzrakstiem "Mēs neesam vergi", "24 stundas bez "Bolt"", "Bez mums jūs nevarat", "Pietiek mūs slaukt" un citiem saukļiem. Tāpat uz vairākām mašīnām redzama "Bolt" zīme, kas ir pārsvītrota.

Taksometru vadītāju protesta akcijas notiek arī Daugavpilī un Jelgavā.

"Bolt" kopbraukšanas biznesa vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa informē, ka "Bolt" lietotnē Rīgā pirmdien braucienus ir iespējams izsaukt, tomēr piedāvājums ir mazāks nekā parasti. Viņa papildina, ka uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt, lai pakalpojums būtu pieejams tiem lietotājiem, kuriem tas ir nepieciešams, un patlaban tas izdodas bez pārtraukumiem.

Vienlaikus viņa informē, ka

Daugavpilī un Jelgavā, kur šoferu skaits ir mazāks, patlaban piekļuve pakalpojumiem ir ierobežota.

Tāpat "Bolt" no šoferiem Daugavpilī un Jelgavā ir saņēmis informāciju, ka pirmdien vērojamo aktivitāšu un atsevišķu provokāciju dēļ viņi ir spiesti apturēt pakalpojumu sniegšanu, jo primāri rūpējas par savu un pasažieru drošību.

"Bolt" pārstāve norāda, ka saprot protestētājus un platforma ir par vienlīdzīgiem noteikumiem visai pasažieru pārvadājumu nozarei. Tāpat "Bolt" iestājas par mazāk birokrātisku pasažieru pārvadājumu licences iegūšanas procesu, kā arī vienkāršāku un ērtāku nodokļu administrēšanu.

"Latvijā strādāt par pasažieru pārvadātāju ir sarežģītāk un dārgāk nekā pārējās Baltijas valstīs —

kamēr Lietuvā licence maksā astoņus eiro, Latvijas šoferim jāmaksā 377 eiro.

Tas ietekmē pasažieru pārvadājumu izmaksas un pieejamību iedzīvotājiem," viņa papildina.

Tāpat Bezerra-Kjerulfa pauž pārliecību, ka, nozares dalībniekiem sadarbojoties, kopīgi ir iespējams panākt vienlīdzīgākus, izdevīgākus un efektīvākus nosacījumus visiem, vienlaikus saglabājot fokusu uz pakalpojumu pieejamību klientiem.

Plānots, ka protesta brauciens pa Rīgu policijas pavadībā notiks līdz plkst. 11.

Brauciena maršruts ir Zaķusalas krastmala-Salu tilts-Krasta iela-Ģenerāļa Radziņa krastmala-Kārļa Mīlenbaha iela-Emīlijas Benjamiņas iela (Satiksmes ministrija)-13. janvāra iela-Akmens tilts-Mūkusalas iela ("Bolt Operations" administrācijas ēka)-Mūkusalas aplis-Salu tilts-atpakaļ uz Zaķusalu.

Jelgavā satiksmes ierobežojumi protesta dēļ nav paredzēti, bet Rīgas domē informēja, ka taksometru vadītāju protesta akcijas laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centrālajās ielās un uz tiltiem.

Līdz plkst. 11 brauciena maršrutā un blakus esošajās ielās tiks regulēta un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme. Atbilstoši nepieciešamībai tiks regulēta vai īslaicīgi slēgta arī sabiedriskā transporta kustība brauciena maršrutā.

Satiksme tiks ierobežota arī visās ielās, kas šķērso šo maršrutu. Tādēļ pirmdienas rītā un priekšpusdienā Rīgas centrā un Pārdaugavā iespējami būtiski satiksmes apgrūtinājumi.

Lai apspriestu nozares problēmas, uz protesta akciju organizatori uzaicinājuši Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Konkurences padomi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un "Bolt Operations".

Organizācijās norāda, ka protesta akcija tiek rīkota tādēļ, ka

valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus "Bolt" platformas monopola ierobežošanai.

Taksometru nozares protesta mērķis ir vērsties pret vienas platformas monopolstāvokļa izmantošanu.

Nozares organizācijas iestājas par godīgu un prognozējamu taksometru nozari, kas veicinātu veselīgu konkurenci un jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū, nevis iznīcinātu esošos vietējos uzņēmējus. Nozares pārstāvji apgalvo, ka to prioritāte ir arī patērētāju intereses — brauciena cenai vajadzētu būt skaidrai un pamatotai, nepieļaujot situācijas, kur "Bolt" patvaļīgi ieslēgto koeficientu dēļ viens un tas pats maršruts nepamatoti maksā gan 10, gan 20 eiro. Organizācijas pieprasa izbeigt cenu manipulācijas, kas kropļo tirgu un maldina iedzīvotājus.

Tāpat protesta organizatori vērš uzmanību, ka Satiksmes ministrijas solījumi ierobežot "Bolt" ietekmi un noteikt komisijas griestus 15% apmērā ir palikuši uz papīra, neraugoties uz nozares brīdinājumiem, kad jau pirms četriem gadiem tika ierosināts no nozares puses valstī ieviest vienotu tarifu, lai patērētājam vienmēr būtu skaidrs, cik maksā taksometrs.

Akcijas rīkotāji arī uzsver, ka pašlaik valdības piešķirtā akcīzes nodokļa atlaide nav devusi rezultātu — degvielas cenas ir augstākas nekā iepriekš, bet rīcības plāna nozares glābšanai joprojām nav.

Nozares organizācijas uzsver, ka

pašreizējā situācija pasažieru pārvadājumu nozarē rada būtiskus tirgus kropļojumus,

jo digitālo platformu pakalpojumu sniedzēji var patstāvīgi noteikt cenas un vienlaikus veikt uzskaiti bez efektīvas ārējas kontroles, radot necaurspīdīgumu un datu manipulācijas risku. Vienlaikus dempinga cenu modelis, kas nav balstīts nozares pamatprincipos, apdraud godīgu konkurenci un nozares ilgtspēju, izspiežot vietējos uzņēmumus.

Protesta akciju organizē Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO), Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija (LVTNDDO), Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS).

Zaķusalā notiek protesta akcija, kuru rīko Latvijā licencētie taksometru vadītāji pret "Bolt" īstenoto politiku, jo valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus platformas monopola ierobežošanai.
