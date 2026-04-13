"Pietiek mūs slaukt" — Rīgā taksometru vadītāji protestē pret "Bolt" politiku

Rīgā pirmdien vairāki simti taksometru vadītāju devušies protesta braucienā pret "Bolt" īstenoto politiku.
Taksometru vadītāji pie automašīnām piestiprinājuši Latvijas karogus, kā arī pie mašīnām ir pielīmēti dažādi plakāti, tostarp ar uzrakstiem "Mēs neesam vergi", "24 stundas bez "Bolt"", "Bez mums jūs nevarat", "Pietiek mūs slaukt" un citiem saukļiem. Tāpat uz vairākām mašīnām redzama "Bolt" zīme, kas ir pārsvītrota.
Taksometru vadītāju protesta akcijas notiek arī Daugavpilī un Jelgavā.
"Bolt" kopbraukšanas biznesa vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa informē, ka "Bolt" lietotnē Rīgā pirmdien braucienus ir iespējams izsaukt, tomēr piedāvājums ir mazāks nekā parasti. Viņa papildina, ka uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt, lai pakalpojums būtu pieejams tiem lietotājiem, kuriem tas ir nepieciešams, un patlaban tas izdodas bez pārtraukumiem.
Vienlaikus viņa informē, ka
Daugavpilī un Jelgavā, kur šoferu skaits ir mazāks, patlaban piekļuve pakalpojumiem ir ierobežota.
Tāpat "Bolt" no šoferiem Daugavpilī un Jelgavā ir saņēmis informāciju, ka pirmdien vērojamo aktivitāšu un atsevišķu provokāciju dēļ viņi ir spiesti apturēt pakalpojumu sniegšanu, jo primāri rūpējas par savu un pasažieru drošību.
"Bolt" pārstāve norāda, ka saprot protestētājus un platforma ir par vienlīdzīgiem noteikumiem visai pasažieru pārvadājumu nozarei. Tāpat "Bolt" iestājas par mazāk birokrātisku pasažieru pārvadājumu licences iegūšanas procesu, kā arī vienkāršāku un ērtāku nodokļu administrēšanu.
"Latvijā strādāt par pasažieru pārvadātāju ir sarežģītāk un dārgāk nekā pārējās Baltijas valstīs —
kamēr Lietuvā licence maksā astoņus eiro, Latvijas šoferim jāmaksā 377 eiro.
Tas ietekmē pasažieru pārvadājumu izmaksas un pieejamību iedzīvotājiem," viņa papildina.
Tāpat Bezerra-Kjerulfa pauž pārliecību, ka, nozares dalībniekiem sadarbojoties, kopīgi ir iespējams panākt vienlīdzīgākus, izdevīgākus un efektīvākus nosacījumus visiem, vienlaikus saglabājot fokusu uz pakalpojumu pieejamību klientiem.
Plānots, ka protesta brauciens pa Rīgu policijas pavadībā notiks līdz plkst. 11.
Brauciena maršruts ir Zaķusalas krastmala-Salu tilts-Krasta iela-Ģenerāļa Radziņa krastmala-Kārļa Mīlenbaha iela-Emīlijas Benjamiņas iela (Satiksmes ministrija)-13. janvāra iela-Akmens tilts-Mūkusalas iela ("Bolt Operations" administrācijas ēka)-Mūkusalas aplis-Salu tilts-atpakaļ uz Zaķusalu.
Jelgavā satiksmes ierobežojumi protesta dēļ nav paredzēti, bet Rīgas domē informēja, ka taksometru vadītāju protesta akcijas laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centrālajās ielās un uz tiltiem.