300–500 tūkstoši kilometru nobraukums ir maksimālās robežas vieglā automobiļa mūžam Latvijā. Ja kādam šoferim izdodas transportlīdzekli darba kārtībā noturēt ilgāk, tas liecina par atbildīgu attieksmi un mazliet veiksmi. Milzu retums Latvijā ir vieglās automašīnas, kuru odometra rādījums pārsniedz 900 tūkstošus kilometru. Viena šāda spēkrata īpašnieks ir taksometra vadītājs Aleksandrs no Ogres.
Ar Aleksandru tiekamies piektdienas pievakarē – laikā, kad lielākā daļa cilvēku priecājas par darba nedēļas noslēgumu, bet taksists gatavs sākt darbu. Darbs dienā esot stresaināks – cilvēku steiga, spriedze satiksmē –, tāpēc viņš strādājot tikai naktīs. Taksometra vadītāja amatā vīrietim rit astotais gads. Tas sācies gluži nejauši – starp gadījuma darbiem ārzemēs Aleksandrs saņēmis piedāvājumu pāris nedēļas pasēdēt pie taksometra stūres. Tagad viņš braukšanu sauc par savu hobiju. "Es varu strādāt, piemēram, 30 naktis pēc kārtas un paņemt vienu brīvdienu. Es varu pastrādāt trīs mēnešus bez brīvdienām, jo es uz darbu braucu atpūsties," saka ogrēnietis. Teju visu savu taksista karjeru Aleksandrs pavadījis pie viena auto stūres – 2012. gada izlaiduma "Škoda Superb".
Latvijā – 49 auto ar 900 tūkstošu nobraukumu
"Kā vispār Latvijā miljonu nobraukt?" sarunā ar "Latvijas Avīzes" un portāla "lasi.lv" žurnālistu izbrīnīts vaicā Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes docents Gundars Zalcmanis. Dienā, kad intervēju Aleksandru, škodas nobraukums ir 966 805 kilometri. "Pārsvarā jau tik daudz ar mašīnu nenobrauc," saka Zalcmanis. Pēc Ceļu satiksmes drošības