Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs pēdējās asins analīzes veicis pēdējo divu gadu laikā, liecina jaunākais "Mana Aptieka & Apotheka" ikgadējais Veselības indeksa pētījums.
Saskaņā ar aptauju vairāk nekā puse iedzīvotāju jeb 55% asins analīzes veikuši pēdējā gada laikā, bet katrs trešais jeb 30% — pēdējo divu gadu laikā. Biežāk asins analīzes veikušas sievietes, gados vecāki cilvēki un iedzīvotāji ar augstāko izglītību.
"Mana Aptieka" vadītāja, sertificētā farmaceite Agnese Ritene atzīst, ka veselam cilvēkam asins analīzes vajadzētu veikt reizi gadā. Tās parāda, kā funkcionē dažādi orgāni.
Saskaņā ar aptauju 9% iedzīvotāju asins analīzes veikuši pirms trīs līdz četriem gadiem, 2% — pirms pieciem līdz desmit gadiem, 1% — senāk nekā pirms desmit gadiem, bet 2% atzīmējuši, ka tās nav veikuši vispār.
"Ja asins analīzes veic pārāk reti, cilvēks riskē nepamanīt būtiskas izmaiņas savā veselībā līdz brīdim, kad problēma jau kļuvusi nopietna. Tas var nozīmēt ne tikai straujāku veselības pasliktināšanos, bet arī sarežģītāku un ilgāku, kā arī bieži vien novēlotu ārstēšanu," skaidro farmaceite.
Viņa uzsver, ka asins analīzes noteikti vajadzētu veikt, ja ir pastāvīgs nogurums bez redzama iemesla, galvas reiboņi, biežas saslimšanas vai straujas svara izmaiņas.
"Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss" ir Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējuma un dzīvesveida tendenču mērījums, kas tiek veikts jau astoņus gadus sadarbībā ar SKDS. Katru gadu tiešajās intervijās tiek aptaujāti vairāk nekā 1000 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
