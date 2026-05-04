Jau piederība stiprajam dzimumam vien ir sirds un asinsvadu slimību riska faktors. Turklāt, ja vīrietis ir arī smēķētājs ar mazkustīgu dzīvesveidu un lieko svaru, sevišķi bīstams ir tā saucamais alus vēders, tad iespēja saslimt pieaug vairākkārt. 

Lai mudinātu vīriešus jau no 18 gadu vecuma rūpēties par savas sirds un asinsvadu veselību, profilakses nolūkā regulāri apmeklējot ģimenes ārstu, aprīlī uzsākta kampaņa "Aizej, lai neaizietu!".

Situācija neiepriecina

Šī gada martā apstiprināts Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2026.–2027. gadam, kurā fiksēts šībrīža stāvoklis kardiovaskulāro slimību jomā. Ik gadu šo slimību dēļ mirst aptuveni 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, no kuriem, pēc 2023. gada datiem, aptuveni 14%, bet vīriešu vidū līdz pat 26%, miruši priekšlaikus jeb vecumā līdz 64 gadiem. Turklāt katrs ceturtais no visiem nāves gadījumiem sirds un asinsvadu slimību dēļ bija novēršams profilaktiski (2023. gadā tādi bija vairāk nekā 3800 gadījumi, 70% no tiem – vīrieši), piemēram, ar veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, smēķēšanas atmešanu un alkohola lietošanas ierobežošanu, asinsspiediena un holesterīna rādītāju kontroli, savlaicīgu diagnostiku un ārstēšanu. Pēc statistikas datiem, Latvijā diemžēl smēķē aptuveni 29% pieaugušo iedzīvotāju – no tiem 43% vīriešu un 16% sieviešu, kas ir visaugstākais rādītājs Baltijas valstīs. 

