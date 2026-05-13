Mazkustīgs dzīvesveids, stress, nepietiekams miegs, kā arī ilgstoša atrašanās pie ekrāniem arvien biežāk veicina paaugstinātu asinsspiedienu arī gados jaunākiem cilvēkiem, uzsver kardiologi un pacientu biedrība "ParSirdi.lv".
Atzīmējot Pasaules Hipertensijas dienu 17. maijā, kardiologi ar aicinājumu "Pirms skrien, izmēri!" mudina cilvēkus pirms intensīvām fiziskām aktivitātēm, piemēram, maratona, aktīvas velobraukšanas vai citiem sporta pasākumiem, izmērīt asinsspiedienu un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu.
Kardiologi norāda, ka hipertensija jeb paaugstināts assinspiediens bieži norit bez simptomiem, taču būtiski palielina infarkta, insulta un citu nopietnu veselības problēmu risku. Lai gan fiziskās aktivitātes ir ieteicamas augsta asinsspiediena profilaksei, tās jāveic droši, iepriekš novērtējot savus veselības riskus.
Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidents, Latvijas Universitātes asociētais profesors Kārlis Trušinskis uzsver, ka
pastāv mīts, ka jauniem cilvēkiem nevar būt augsts asinsspiediens.
Asinsspiediena kontrolēšana ir būtiska visos vecumos.
"Arī savā praksē sastopu jaunus, spēka pilnus cilvēkus, kas pirms infarkta nemaz nav zinājuši, ka viņiem ir augsts asinsspiediens, vai nebija tam pievērsuši pietiekamu uzmanību," atzīmē Trušinskis. Speciālists norāda, ka hipertensija ir "klusā slepkava" — cilvēkam pašsajūta var būt laba, bet asinsspiediens var būt paaugstināts.
Trušinskis skaidro, ka paaugstināts asinsspiediens gadu gaitā var pieaugt, pakāpeniski izraisot orgānu bojājumus vai kļūstot par infarkta vai insulta iemeslu.
Tāpat speciālists atzīmē, ka paaugstināta asinsspiediena un hipertensijas gadījumā vienmēr jāvērtē dzīvesveida paradumi. Būtiska nozīme ir veselīgam uzturam un regulārām fiziskām aktivitātēm, taču daļai pacientu nepieciešami arī medikamenti. Augsta asinsspiediena ārstēšanai ir pieejama efektīva terapija, tostarp kombinētās zāles, kurās vienā tabletē apvienoti divi vai trīs medikamenti. Turklāt, kontrolējot asinsspiedienu, ir drošāk gan nodarboties ar augstas slodzes aktivitātēm, gan doties pārgājienos vai veikt ikdienišķas aktivitātes, pauž Trušinskis.
Biedrības "ParSirdi.lv" vadītāja Inese Mauriņa uzsver, ka cilvēkiem nevajadzētu ignorēt asinsspiediena rādītājus.
Asinsspiediena ārstēšana ir lēns, bet mērķtiecīgs skrējiens visas dzīves garumā,
skaidro Mauriņa. Jo vairāk pacients seko līdzi ārsta norādījumiem, lieto nozīmētos medikamentus, uzdod jautājumus ārstam, ja tādi rodas, un ievēro veselīgu dzīvesveidu, jo "garāka un sekmīgāka būs šī dzīves distance".
Arī "Mēness aptiekas" sertificētā farmaceite Ērika Pētersone dalās novērojumos, ka aptiekās ikdienā redzams — daudzi cilvēki joprojām nenovērtē paaugstināta asinsspiediena riskus, īpaši tad, ja pašsajūta šķiet laba.
Par normālu asinsspiedienu ārsta kabinetā un mājās tiek uzskatīts rādītājs zem 120/70 dzīvsudraba staba milimetriem. Paaugstināts asinsspiediens ārsta kabinetā ir no 120/70 līdz mazāk nekā 140/90, bet mājās — no 120/70 līdz mazāk nekā 135/85. Savukārt hipertensija ārsta kabinetā ir no 140/90, bet mājās — no 135/85 dzīvsudraba staba milimetriem.
Ja asinsspiediens ir paaugstināts, ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu, ievērot dzīvesveida ieteikumus, tostarp samazināt sāls patēriņu, vairāk kustēties, ievērot veselīgu uzturu un kontrolēt svaru, kā arī nepieciešamības gadījumā lietot ārsta nozīmētos medikamentus.
No 14. maija līdz 17. maijam ikviens aicināts bez maksas izmērīt asinsspiedienu un saņemt farmaceita konsultāciju "Mēness aptiekās". Aptieku saraksts pieejams biedrības "ParSirdi.lv" tīmekļvietnē. Asinsspiedienu iespējams pārbaudīt arī pie ģimenes ārsta vai mājas apstākļos.
