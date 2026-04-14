Necentās tos izbeigt — Citskovskis zināja par Kariņa speciālajiem līgumreisiem, ziņo prokuratūra

Bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Jānis Citskovskis bija informēts, ka toreizējā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) birojā tiek pieņemti lēmumi par speciālo līgumreisu iegādi, taču no viņa puses nesekoja rīcība, lai izbeigtu šo praksi un nodrošinātu likumam atbilstošu alternatīvu transportlīdzekļu pakalpojumu iegādi, norādījusi prokuratūra.
Prokuratūras izplatītajā paziņojumā teikts, ka prokuratūra aicina publiski neizteikt pieņēmumus par Citskovskim celtās apsūdzības pamatotību, jo šī jautājuma izvērtēšana ir tiesas kompetencē, savukārt publiska apsūdzību apšaubīšana var tikt vērtēta kā spiediena izdarīšana uz tiesu un prokuratūru.
Prokuratūra norādījusi, ka kriminālprocess sākts saistībā ar Ģenerālprokuratūras veikto pārbaudi par speciālo līgumreisu izmantošanu Kariņa ārvalstu komandējumos.
Šajā kriminālprocesā Citskovskim celta apsūdzība par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. Ar smagām sekām šajā gadījumā jāsaprot likumā paredzētais kritērijs - mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit tai laikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, uzsvērusi prokuratūra.
Kriminālprocesā vērtēta visu lēmumu par speciālo līgumreisu pasūtīšanu premjera komandējumos pieņemšanas ķēdē iesaistīto personu atbildība. Proti, kriminālprocesa ietvaros tika analizētas premjera, viņa biroja vadītāja, darbinieku, padomnieku, VK amatpersonu un darbinieku darba un amata pilnvaras, kurām ir vai varētu būt jebkāda sasaiste ar komandējumu un tajā izmantojamo transportlīdzekļu organizēšanu.
Vērtējot iesaistīto personu atbildību, tika secināts, ka lēmumi par došanos komandējumos ar speciālajiem līgumreisiem tika pieņemti Ministru prezidenta biroja iekšienē.
Izmeklēšanā tika secināts, ka tiesību normas neparedz premjera biroja darbiniekiem pilnvaras lemt par saistību uzņemšanos valsts vārdā komandējumu organizēšanai.
Tā kā Ministru prezidenta birojs nav patstāvīga institūcija, bet VK struktūrvienība, par valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību, tostarp uzņemoties finansiālās saistības premjera komandējumu organizēšanai, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību un citiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs institūcijas vadītājs - VK direktors.