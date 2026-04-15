KNAB pārbaudīs Citskovska apgalvojumus par amatpersonu tēriņiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izvērtēs bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska apgalvojumus par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā premjeres Evikas Siliņas (JV) vajadzībām un to, ka bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai.
KNAB, reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, pieprasīs papildu informāciju un veiks pausto faktu izvērtēšanu, apliecina birojā.
Ja tiks konstatēta valsts amatpersonu prettiesiska rīcība, piemēram, iespējama valsts līdzekļu izšķērdēšana, KNAB nekavējoties rīkosies atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Tikmēr prokuratūrā teica, ka Citskovska izteikumi neattiecas uz viņam celto apsūdzību. Līdz ar to prokuratūra atturēsies no komentāru sniegšanas par tiem.
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē bija saistīta ar viņas vizīti ASV 2024. gada martā, apliecināja Citskovskis.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Siliņa no 2024. gada 11. marta līdz 14. martam uzturējās vizītē ASV. Tās laikā viņa piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 68. sesijā, tikās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, kā arī ar augstām ASV amatpersonām, Kongresa locekļiem, uzņēmēju pārstāvjiem un Latvijas diasporu.
Ņujorkā notika arī Ministru prezidentes uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā, piedaloties pasaules lielākajā dzimumu līdztiesības forumā — Sieviešu statusa komisijas sesijā.
Citskovskis uzsvēra, ja Siliņa vērsīsies tiesā par neslavas celšanu saistībā ar apgalvojumiem par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā, viņš būšot tam gatavs. Bijušais valsts augstākais ierēdnis norādīja, ka
viņam ir dokumentu kopums par šo konkrēto VIP zāles rēķina apmaksu,
kuru viņš oficiāli pieprasījis un ieguvis no Valsts kancelejas.
Viņš arī apgalvoja, ka Valsts kancelejas izsniegtie dokumenti apliecina, ka minēto rēķinu 2024. gada 19. aprīlī apmaksāja tā brīža Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos un Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte, kura bija īslaicīgi pārņēmusi Citskovska pienākumus. Citskovskis no Valsts kancelejas direktora amata tika atstādināts 2024. gada gada 10. aprīlī.