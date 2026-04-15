Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) varētu vērsties tiesā par neslavas celšanu saistībā ar bijušā Valsts kancelejas (VK) direktora Jāņa Citskovska apgalvojumiem par nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Siliņa sociālajos medijos norādījusi, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika.
Premjere uzsvērusi, ka vakar izskanējušie apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" premjere sacīja, ka, viņasprāt, Citskovskis izmanto priekšvēlēšanu laiku, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem un tādā veidā aizstāvētu sevi kriminālprocesā. Vienlaikus viņa neizslēdza iespēju, ka bijušais VK direktors savu pašreizējo popularitāti varētu izmantot, lai pats kandidētu vēlēšanās vai veicinātu kāda cita politiskā spēka ievēlēšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jautāta par konkrētām summām, valdības vadītāja atbildēja, ka viņai "nav prātā visi rēķini", bet tieši Citskovskis esot bijis atbildīgs par to, lai attiecīgā komandējumu kārtība būtu izstrādāta un ieviesta. Jebkurā gadījumā visa informācija ir iesniegta prokuratūrā un nodota medijiem, apgalvoja politiķe.
Kā ziņots, Citskovskis pārmet Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un VK kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņai meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.
