Ilgāku laiku – kopš 2022. gada vētra norāva jumtu – Rīgas Centrāltirgus paviljons bija slēgts uz remontu un rekonstrukciju.
Tā atjaunošanai investēti 1,3 miljoni eiro. Tiek ziņots, ka arī citiem tirgus paviljoniem nepieciešami atjaunošanas darbi un SIA "Rīgas nami" plānoto investīciju apjoms līdz gada beigām sasniegšot 1,9 miljonus. Pārmaiņas notiek, lasītājiem jautāju – kā vērtējat Rīgas Centrāltirgus seju?
- Gundega Blumberga Rīgā: "Pārmaiņas ir laba lieta, tikai – ja tās ir uz labo pusi. Es gandrīz katru dienu eju uz Centrāltirgu, man galīgi nešķiet, ka tiek domāts par pircējiem. Tajos piecos paviljonos – piena, gaļas, zivju, sakņu un gastronomijas – no laika gala bijusi ļoti patīkama tirgus atmosfēra. Diemžēl tirgus seja diezgan strauji zūd. Sakņu paviljona atvēršana mani – un daudzus citus rīdziniekus arī! – ir satriekusi. Es saprotu, ka Eiropā daudzu valstu galvaspilsētu lielie tirgi pamazām aiziet nebūtībā. Bet vai mums Rīgā, kur tirgus tradīcijas jau no pirmskara laikiem bijušas gana stipras un īpašas, un tie pieci paviljoni ārzemniekiem un pašiem latviešiem, arī lauku ļaudīm, bijuši skaista Rīgas vizītkarte, – vai patiešām jāseko Eiropai tik naski? Tagad tas, kas notiek sakņu paviljonā, ir kaut kas ārprātīgs. Tas jau vairs nav tirgus – tikai veikals! Pircēju tikpat kā nav, ne smakas no tirgus kņadas. Jājautā, kā pārdevēji var samaksāt īri? Bet kā būs, ja sakņu vairs nav! Tirgo drēbes, apavus, somas un citas rūpniecības preces. Un apšaubāmus suvenīrus. Vai tad matrjoškas būtu Rīgas vai Latvijas simbols? Kā pilsētas cilvēks esmu satraukta, ka arvien mazāk ir tādu vietu, kur var nopirkt svaigos lauku labumus. Un tās augstās stikla letes! Tādas pārsteidz arī piena paviljonā, vecāks cilvēks nemaz nevar aizsniegt. Gaļas paviljona vidū iekārtots pārtikas preču veikals – etiķis, makaroni…"
- Ēriks Hānbergs Rīgā: "Es par Rīgas Centrāltirgu esmu uzrakstījis divas grāmatas, viena izdota jau trešo reizi. Es skatos mazliet citādām acīm. Slavenais Parīzes tirgus "Parīzes vēders" jau sen ir likvidēts. Latvijā arī gadatirgi gājuši mazumā. Agrāk taču tie Latvijā bija paši galvenie, kur vienmēr pulsēja dzīve. Nožēla par tirgus atmosfēras samazināšanos Rīgas Centrāltirgū ir labi saprotama. Saglabāt tirgus garšas un smaržas arvien grūtāk, gaļas paviljonā samazinās to cilvēku skaits, kas vēlas tirgot svaigu gaļu. Piena paviljons sadalīts divās daļās – vienā tirgo kā parasti, otrā ir kādas desmit cienātavas – alus, pelmeņi... Un apmeklētāju, kas grib uzcienāties, netrūkst. Zivju paviljons vairs nav tikai zivju tirgotājs – tur arī dažādi dārzeņi, pat skābēti kāposti. Sabiedrības attieksme pret pārtiku un ēdieniem mainās. Tikko ar sievu bijām Ķīpsalas pārtikas izstādē – ražojumi pudelēs, burkās, kārbās. Var jau būt, ka Rīgas Centrāltirgus apsaimniekošanā priekšlikumi pārāk radikāli. Man jau arī žēl, ka agrākais nakts tirgus dzīvelīgums aizgāja pa skuju taku, ļoti maz to, kas vēlas pārdot, tagad ir tikai vakara tirgus. Rīgas pieci paviljoni kā ūnikums – kas no tā paliks, kas zudīs? Vienalga, kādas izmaiņas, vienmēr tās nesušas sev līdzi arī sāpes. Cerība ir, ka nekādas vētras nespēs Rīgā mainīt tik pierasto piecu paviljonu siluetus, ka pietiekami stipri būs ne vien jumti, bet arī piedāvātais tirdzniecības saturs."
