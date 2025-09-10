Rīgas Centrāltirgū pēc vairāk nekā 1,3 miljonu eiro ieguldījumiem atkal pieejams Sakņu paviljons. Taču tur tirgo nevis dārzeņus, bet rūpniecības preces un amatnieku darinājumus. Ēdinātāji savu darbību paviljonā plāno sākt oktobrī, bet tirgus vadība sola, ka tas ir tikai pirmais solis plašākās pārmaiņās, vēsta 360TV Ziņas.
Paviljona vēsture nav bijusi vienkārša. Pirms trim gadiem vētras laikā tika norauts jumts, bet remontdarbu gaitā atklājās, ka nepieciešami arī papildu stiprinājumi, lai ēka būtu droša tirgotājiem un apmeklētājiem. Tagad tas ir atvērts jau nedēļu, un interese no pircējiem un apmeklētājiem ir liela.
Apmeklētāju viedokļi gan ir dalīti. Daļa atzīst, ka paviljona nosaukums rada neizpratni, jo tur nav dārzeņu, bet gan drēbes un citi sadzīves priekšmeti. Citi savukārt uzteic plašumu un pārskatāmību, bet ar nostalģiju atceras laikus, kad šeit valdījusi augļu un puķu smarža, nevis krāmu tirgus sajūta.
Arī sociālajos medijos paviljona atjaunotais izskats raisījis diskusijas. Dažiem tas asociējas ar postpadomju vidi, citi to salīdzina ar laika mašīnu, bet vēl kāds aicina projekta autorus iedvesmu smelties Āgenskalna tirgū. Kritika ir skarba, taču pārmaiņas bieži prasa laiku un iedzīvošanos.
Tirgus pārstāvji uzsver, ka pašreizējais risinājums ir tikai pagaidu. Nākotnē visus paviljonus plānots pielāgot ne tikai tirdzniecībai, bet arī kultūrai, mākslai un sportam, lai Centrāltirgus kļūtu par mūsdienīgu un daudzveidīgu pilsētas satikšanās vietu.
VIDEO:
