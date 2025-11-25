Latvijas futbola tiesnesis Andris Treimanis pēc svētdienas futbola spēles platformā "Facebook" dalījies ar savu viedokli, kurā pirmie vārdi publicēti šādi: "Futbola un sporta nāve! Futbolā nav vietas ne verbālai, ne fiziskai vardarbībai!"
Viņš raksta, ka savā profesionālajā karjerā Latvijā nekad agrāk neesot piedzīvojis tik lielu agresiju pret tiesnešiem, kāda bija vērojama svētdien Rīgā, kad RTU stadionā komanda "Grobiņa" spēlēja ar "JDFS Alberts". "Pirmo reizi izjutu tik lielu, masveidīgu negatīvu uzbrukumu un agresiju Latvijā, savā un kolēģu virzienā no mājinieku futbola kluba visiem līmeņiem: "JDFS Alberts" augstākās vadības, apsardzes bezdarbības un to smīkņājošas ņirgāšanās, kā arī skatītāju puses visā laikā, kamēr atradāmies futbola "stadionā".
Izsaku visu savu cieņu abu komandu futbolistiem laukumā, kuri uzvedās korekti, bet viss, kas notika ārpus un apkārt... Es uzskatu, ka tā ir mūsu futbola un sporta nāve, ja šāda uzvedība sporta pasākumā, kur pulcējas daudzi līdzjutēji, futbola mīļotāji, bērnu vecāki un bērni, tiek akceptēta, uztverta kā norma un pat atbalstīta! Mobings, abūzi, naids, bosings un viss ar to saistītais mums ir pilnīgā pakaļā (Stambulas konvencija šeit var pienest ūdeni un padot dvieļus)… Kaut kur mūsu vispārējais futbola un sabiedrības kurss ir aizgājis greizi! Savstarpēja cieņa. Kas tas tāds? Empātija, korekta uzvedība. Kas tas tāds? Piemēra rādīšana bērniem. Kas tas tāds? Utt., u. t. jpr. ...
Fiziski grūstīt, draudēt izrēķināties ar futbola spēles dalībniekiem – viss OK! Tas tak ir futbols! Te tā drīkst! Kāpēc Jaunajā Rīgas teātrī šie cilvēki neatļaujas tā uzvesties? Kāda ir atšķirība teātra izrādei un futbola spēlei? Kāpēc jūs negrūstāt aktierus, gaismotājus vai garderobistus?" raksta tiesnesis.
"Svarīgākais iemesls, kāpēc par notikušo publiski runāju, ir mūsu sabiedrības uzvedība, kādu piemēru pieaugušie rāda bērniem, ka drīkst aizskart citus un palikt nesodīti. Tas notiek visos komandu sporta veidos un visos vecumos. Tādā sabiedrībā es negribu dzīvot, tāpēc šī problēma ir jāaktualizē," "Latvijas Avīzei" teica Andris Treimanis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu