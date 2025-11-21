Tā kā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu par Stambulas konvencijas denonsēšanu atdeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai un aicināja uzticēt lēmuma pieņemšanu nākamajai Saeimai (parlaments tā arī darījis, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu gadu), tad iznāk, ka Stambulas konvencijas jautājums valdīs priekšvēlēšanu retorikā nākamruden.
Arī par daudziem citiem jautājumiem Latvijas sabiedrībā ir asi pretēji viedokļi, dažkārt liekot spriest, ka tos vajadzētu pārbaudīt referendumā...
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu